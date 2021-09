Susana Giménez, el covid-19 y un recuerdo con Santiago

03/09/2021 - 22:34 Pura Vida

Susana Giménez es la diva argentina que junto a celebridades como Mirtha Legrand y Antonio Gasalla, entre otros, concitan el cariño de todos los argentinos.

Por ello, cuando trascendió que se había contagiado de coronavirus, la gente se preocupó y siguió de cerca su evolución.

Te recomendamos: "Susana alabó el buen gusto del Amerian Carlos V: "Esto es Miami""

Esta noche concedió una entrevista a Cristina Pérez y Rodolfo Barili, y por primera vez habló de sus dolencias.

“Fue muy grave, yo no me imaginé nunca que sería así. Mi hija lo tuvo al mismo tiempo que yo y no le pasó nada, ni tos -reflexionó-, yo tuve neumonía bilateral, fue horrible. Creo que jamás uno se imaginará lo horrible que es y las secuelas que deja”.

Te recomendamos: "Amerian Carlos V: inauguración"

Susana mantiene un especial cariño con Santiago del Estero. Estuvo presente por ejemplo en la inauguración del Hotel Amerian Carlos V emplazado en Las Termas de Río Hondo. En aquella oportunidad acompañó al Lic. Gustavo Ick en una noche espectacular que aún se recuerda en la provincia norteña.

Te recomendamos: "Susana Giménez: "Estoy muy contenta de ir a Las Termas y compartir con toda la gente" "

Susana Gimenez hoy superó el Covid-19 y en la entrevista aludida con Perez y Barili explicó cuáles fueron sus principales miedos que tuvo en el transcurso de la enfermedad.

“El peor miedo que tuve fue morirme, el segundo que me entubaran”, reveló la diva.