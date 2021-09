Luciano Cáceres romperá la tradición del ''villano''

05/09/2021 - 21:17 Pura Vida

El público adicto a las telenovelas está acostumbrado a ver a Luciano Cáceres en la piel de villanos que meten miedo. Pero esta vez, aceptó correrse de ese perfil y darle vida a Sebastián, el médico que hizo sus prácticas en la sala de primeros auxilios de la villa llamada "La 1-5/18", la que precisamente le da nombre a la telenovela con la que Adrián Suar volverá a buscar conquistar al público, luego del abrupto final que sufrió, por efecto de la pandemia de coronavirus, "Separadas".

"Es un placer y un privilegio volver a trabajar, en este caso, en Polka, con todo lo que significa retornar a la ficción y con el enorme esfuerzo que demanda. Y, por otra parte, trabajando a consciencia con todos los protocolos. Además, existe un espíritu muy lindo de este reencuentro con el trabajo, con el oficio y los compañeros", dijo Cáceres a Diarioshow sobre su vuelta a la pantalla chica. Y agregó sobre su personaje: "Es distinto en cuanto a los que vengo realizando últimamente en la televisión. Tenía una continuidad fuerte en la composición de villanos, sin embargo ahora se rompe esta tradición y hago uno de características bondadosas. Esta vez me toca un laburante, un profesional de la medicina, un cirujano que se encuentra feliz con su actividad y que anhela fervientemente hacer el bien".

La ficción protagonizada por Agustina Cherri, Gonzalo Heredia y Esteban Lamothe, junto a un gran elenco, se rodó, en parte, en una zona marginal de Buenos Aires. "Los escenarios reales ayudan mucho. No obstante, la apuesta de Polka es grande y no menos la recreación de locaciones que se hicieron en los Estudios Baires. También, ir a los lugares reales siempre genera un fuerte desafío", contó. Y adelantó: "El escenario principal es un barrio carenciado, una villa, y yo en un principio me encuentro en la periferia, aunque luego, me voy relacionando, de a poco, con los protagonistas de ese lugar", en referencia al médico al que interpreta.

Con "La 1-5/18", Suar vuelve a poner en ojo en la cotidianidad de un sector, esta vez marginado. "Las realidades que se viven en los barrios carenciados son distintas. Hay falencias y errores históricos de la política, en general. Hay de todo. Nosotros con la novela no nos planteamos mostrar testimonialmente la realidad, ni tampoco hacer la crítica. Estamos insertados en el género de la telenovela que elige, en esta oportunidad, ese lugar como escenario. Se van a contar historias que tienen que ver con ese mundo, es cierto, aunque, desde un lugar más romántico", aclaró.

Luciano Cáceres no solo vuelve al trabajo televisivo sino también al escenario teatral, ya que el 16 de septiembre estrenará "Desnudos", una obra a la que las restricciones impuestas por el coronavirus fue postergando.