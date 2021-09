Wanda recordó la traición de su ex

05/09/2021 - 21:43 Pura Vida

Wanda Nara no solo es una figura atractiva para la farándula argentina. Su perfil mediático llegó a una revista europea, ante la cual habló no solo de su presente como esposa del delantero del PSG, Mauro Icardi, sino de su relación con Maxi López, el padre de tres de sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, con quien comenzó su vida nómade por el mundo.

"Yo era muy popular en mi país. Pero cuando me casé con Maxi López lo dejé todo y lo seguí a Italia", aseguró Wanda a la revista Confidenze, sobre el día que decidió seguir al entonces jugador de River Plate, quien fue vendido a otro club de Europa. Y se explayó sobre el efecto que tuvo una traición de su ex: "Empaqué mis cosas, pañales y con tres niños pequeños regresé a mi país, aunque sabía que no sería fácil volver a trabajar después de una pausa tan larga", recordó y sumó: "Por supuesto, hay muchas mujeres que logran fingir y siguen adelante. Pero no pude: el respeto por mí misma no me lo permitió. No merecía una traición, pero soy sagitario y no me defraudo".

La publicación también quiso saber cuánta verdad hay en la denuncia de su ex sobre que no le permite el contacto con sus hijos. "Eso es falso, los ve cuando puede venir a verlos a París. También estuvieron juntos en Italia. ¿Si hablo con ellos sobre el padre? Algunos confunden que quizás respondí alguna vez alguna pregunta, pero con la verdad. Si a mis hijos nos referimos, jamás les hablo ni hablaría mal...cada uno es responsable de sus actos y yo de ver crecer niños con paz interior, felicidad y amor, mucho amor", remarcó.