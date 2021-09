Una arritmia auricular llevó a Sosa al quirófano

09/09/2021 - 01:11 Pura Vida

"Tuve como dos episodios. Uno feo mientras estaba manejando. El corazón me hizo un ruido y sentí un fuego. Fuerte, fuerte, me maree mucho, mucho, mucho, esperé que se me pase y llegué a mi casa como pude, con un susto bárbaro, llamé al cardiólogo". Así comenzó relatando la cantante Patricia Sosa, a través de audios de whatsapp que envió al periodista Rodrigo Lussich, de "Intrusos", el hecho que vivió mientras manejaba su auto y que derivó en una operación del corazón hace quince días.

Y agregó: "Llamé al cardiólogo, me atendieron desde la mañana a la tarde, me tuvieron internada en la Favaloro viendo qué podía ser". Aunque los estudios salieron perfectos, le colocaron un holter por un plazo de 24 horas para monitorear el comportamiento de su corazón, eso fue lo que permitió registrar un nuevo incidente: "Cuando me estaba volviendo a casa me sucedió otra vez, entonces pudieron leer que tenía un desperfecto en la parte eléctrica del corazón, que se llama arritmia auricular", contó.

"La cuestión es que me dieron un anti arrítmico, pero la solución era la operación. Yo podía estar con el anti arrítmico y operarme en marzo, abril, es con cateterismo. Pero no, decidí hacerlo. Al otro día llamé y dije: '¿me pueden operar ahora? Y me operé del corazón hace quince días", explicó.

Lussich señaló que Patricia le confió que pese a estar muy bien, fue grande su angustia.