Samanta se quejó de Dolli y de la edición de Bake Off

09/09/2021 - 20:42 Pura Vida

Después de ser descalificada en la final de 2020 de "Bake Off", por haber "falseado información", Samanta Casais sigue dando que hablar, y al mismo tiempo mostrando su enojo por quienes la continúan acusando de fraude, como sucedió recientemente con Dolli Irigoyen, quien dijo que se cambiaron las normas de inscripción para evitar que se repitan casos como el de Samanta.

Enterada de los dichos de la flamante jurado de la nueva temporada del certamen pastelero, Samanta se defendió en una entrevista radial con La Once Diez: "Dijo que cambiaron las reglas por el fraude que hubo conmigo. No está bueno que hable de mí así. Le faltó información para referirse así sobre el tema", disparó.

Y aprovechó para exponer sus quejas sobre cómo quedó su imagen a raíz de la edición que hacía la producción sobre su participación. "A mí con la edición me mataron, me hicieron quedar como la Cruella De Vil. Me mostraban como si no ayudara a mis compañeros, como que me reía de que les saliera algo mal, y nada, pero nada que ver. Yo siempre trataba de ser la mejor compañera posible, ayudaba todo lo que podía y yo no podía creer lo que mostraban", recordó.

Por otra parte, contó: "Cuando iba a trabajar mis compañeras me decían 'sos otra persona en el programa, si no te conociéramos también te odiaríamos'".

Samanta protagonizó un gran escándalo cuando a raíz de que saliera a la luz que era una pastelera profesional obligó al programa a cambiar el final, consagrando ganador a Damián Pier Basile. Respecto de aquella experiencia, dijo: "Todo pasa y todo llega. Se hizo muy duro transitarlo, pero viéndolo a la distancia le saco cosas positivas. Siempre respondo a la pregunta de que si volviera a nacer, pasaría por todo lo que pasé en mi vida, porque eso me convierte en quien soy hoy. Aprendí a no llevarle el apunte a mucha gente que no me conoce, las redes no saben cómo ni quién soy. A no dejarme llevar por el qué dirán. Yo ya entendí cómo es la televisión, es mágica, pero hay que ser fuerte porque todo el mundo opina de lo que hacés, de quién sos y de cómo sos. Es todo muy intenso".

Y agregó a modo de recomendación para los nuevos concursantes: "Las cámaras para adentro hicieron una experiencia maravillosa. Después para afuera con tanta gente que se atreve a decir cualquier guasada se convierte en algo más difícil. A los que entran les digo que disfruten a full adentro, que disfruten cada momento. Que traten de no engancharse con las redes sociales, porque son un tacho de basura, a uno le hace mal porque es gente opinando de vos sin conocerte, no tendría que causarte un efecto, pero te lo genera". La nueva temporada llegará el lunes 13 a Telefé.