“Ojalá que con los votos corramos la pandemia”, dijo el chamamecero Chuly Peralta

12/09/2021 - 10:31 Pura Vida

El chamamecero santiagueño, Chuly Peralta, tras emitir su sufragio en el Colegio Mater, de La Banda, destacó la jornada cívica y expresó: "Es un día que todos estábamos esperando".

El músico no vidente, en diálogo con EL LIBERAL, enfatizó: "Ojalá que con los votos corramos esta pandemia, pero lo importante es que votemos, que es lo que debe hacer un verdadero ciudadanos".

El chamamecero de ley, como se presenta en cada show que brinda, especificó: "Ojalá que las propuestas que hacen (por los candidatos) se cumplan dentro de sus posibilidades. Yo entiendo que, a veces, prometen cosas y quizás por equis razones no la cumplan, pero no porque ellos no quieren sino por algunas circunstancias. Espero que les vaya bien a los que nos gobiernan y a su vez nos va a ir bien a nosotros".

En cuanto a lo artístico, Peralta remarcó que le va bien y que en esta pausa impuesta por la pandemia del coronavirus, compuso treinta temas que próximamente hará conocer

Peralta agradeció al gobernador Gerardo Zamora por el apoyo que "nos está dando una ayudita a los músicos que no podemos tocar en un escenario. Para mí, esto es más difícil porque yo soy no vidente. Lo que me ha servido esta pandemia en la música es crear temas. Tengo más de treinta temas nuevos como para hacer tres CD el día que se pueda grabar".