''Bake Off'' debuta con polémica participante

12/09/2021 - 20:51 Pura Vida

"Yo mostré absolutamente todo y se puede tener emprendimientos; no tenía que ser mi principal ingreso nada más, es todo legal". Con esas palabras se defendió Paula, una empleada administrativa de 29 años conocida con el usuario @xpawsi en Twitter, donde tiene casi 7000 seguidores, a quien apuntan como la "nueva Samanta Casais" a horas de que "Bake Off" debute con su tercera temporada en Telefé, y el público de Santiago del Estero lo vea a través de Canal 7, a partir de las 22.45.

La joven tuitera apareció entre los rostros de los nuevos participantes que la producción del reality comenzó a mostrar, y rápidamente cosechó sospechas sobre si es amateur o profesional, por un emprendimiento online que promociona y que tiene que ver con la venta de tortas por Instagram bajo el nombre "Dosmilcinco Tortas y Cupcakes", según Diarioshow.

Al verse expuesta en las redes sociales como "la nueva Samanta", Paula tuiteó también: "De los participantes hombres solo hablan de cuál es el más lindo, mientras que de las mujeres sólo se busca a ver cuál es 'la próxima Samanta'. Dejo el reglamento acá a mano, así no tienen que laburar de más porque se ve que les da fiaquita". Y compartió parte de las normas de "Bake Off" para la selección de candidatos, en el que se lee: "Ser cocinero amateur y no haber prestado servicios como pastelero/panadero profesional, ni haber tenido un emprendimiento o negocio vinculado de tipo profesional, entendiéndose por 'profesional' no haber tenido un comercio en forma personal o venta telefónica", indican en las reglas y en el final subrayan: "Quedan excluidos los emprendimientos amateurs publicitándose y operando por redes sociales".

El debut de Dolli

La chef Dolli Irigoyen, con más de cuatro décadas de actividad, debutará como jurado de "Bake Off", junto a Damián Betular y Pamela Villar.

"A los argentinos nos distingue la manera en que disfrutamos del fútbol, pero también cómo comemos y cómo cocinamos y eso es algo que se percibe muy claramente en todo el mundo", dijo Irigoyen a Télam.

La cocinera apuntó que en su labor televisiva "desde siempre busqué transmitir el cocinar sano, natural, con productos de estación. Siempre abogué por una cocina más hecha en casa".

Por su parte, Pamela Villar, una experta en juzgar a las y los pasteleros amateurs, también destaca la función de un alimento sano y casero.

"La difusión mediática de recetas y procedimientos hace que se abran nuevas posibilidades de abordar la cocina y eso es bueno porque siempre que sea comida casera va a ser buena e implica dar amor", resaltó Villar.