La serie ''Y: The Last Man'' dará que hablar sobre la cuestión de género

12/09/2021 - 21:33 Pura Vida

El actor estadounidense Ben Schnetzer, protagonista de la serie de drama postapocalíptico "Y: The Last Man", que sigue la historia del único hombre cisgénero que sobrevive a la repentina extinción de todos los mamíferos machos del planeta y que se estrena hoy en Star+, calificó a esta propuesta de "un punto de partida para reflexionar" sobre las cuestiones de género.

La tira gira en torno del misterioso cataclismo que, en simultáneo, se lleva la vida de todos los seres que portan un cromosoma Y en sus genes, excepto por Yorick (Schnetzer), "un joven escapista, que enseña magia y es un poco agorafóbico", y su mascota, un mono llamado Ampersand.

A lo largo de diez episodios, la trama también mostrará los desafíos de las mujeres y varones trans para que EE.UU. siga funcionando y por intentar aprovechar la oportunidad de construir algo mejor.

¿Cómo dialoga la serie y su narrativa con las problemáticas de género?

Creo que fue muy importante que el universo de la serie fuera representativo y diverso en términos de género. Obviamente esa es una temática muy grande y amplia para tratar, en este caso el patriarcado es un marco que existe por su ausencia en la historia, y me parece que realmente se puede transformar en un punto de partida para reflexionar.

Clark: ''Los cromosomas no son equivalentes al género''

Con un atrapante ritmo atravesado por una constante sensación de peligro, "Y: The Last Man" destaca además por ser uno de los proyectos televisivos cuyo equipo técnico está integrado por mujeres, liderado por Eliza Clark, quien señaló que "la masculinidad" del protagonista no es lo que lo distingue en ese mundo, "es su cromosoma Y".

"El género es diverso y los cromosomas no son equivalentes al género. Por eso, en este universo, la tragedia incluye a muchas mujeres, personas no binarias y personas intersexuales. Construimos una narrativa que afirma que las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres, y las personas no binarias son personas no binarias", aseguró.