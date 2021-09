Emilia Mazer se toma “quince días para hablar de amor”

13/09/2021 - 20:55 Pura Vida

Emilia Mazer, la actriz de 55 años, vuelve al teatro con "Quince días para hablar de amor", una comedia romántica de Víctor Winer que con dirección de Mariano Dossena reflexiona sobre el amor y la idealización de la persona amada.

"Me toca asumir a una mujer que ama a su marido y se la juega por él con cierta ingenuidad, aunque se da cuenta de algunas cosas y a través de las circunstancias que va viviendo va cambiando su punto de vista sobre la relación que tiene", adelantó Mazer a Télam, sobre este nuevo personaje al que dará vida sobre el escenario.

Y agregó: "Entré en el proyecto porque me atrajo el título de la obra y porque me gustó el elenco. Nunca había hecho una obra de Víctor (Winer) ni había visto ninguna puesta a partir de sus textos, pero cuando la empecé a leer me atrajo por el personaje y pensé que podríamos hacer algo lindo; después hablé con el director Mariano Dossena, y aquí estoy".

Su extensa presencia en televisión encontró reconocimiento masivo en populares tiras como "Nano" (1993/94) y "Floricienta" (2005), aunque en 1987 ya había alzado un Martín Fierro por su labor como actriz de reparto en la serie "Hombres de ley".

La actividad de la artista sobre tablas le valió lauros como el Florencio Sánchez por "Vuelo a Capistrano" y el ACE por "El diario de Anna Frank" y en su rol de intérprete también brilló en "Ya nadie recuerda a Frederic Chopin", "Eva y Victoria", "El test", "Las brujas de Salem", entre más.

¿Cómo elegís tus personajes, ya que trabajaste en distintos géneros?

Lo que siempre intento es alejarme de mí y hacer composiciones. Entonces no podría decir si éste se parece a otro personaje que hice; sí que es un personaje de comedia y como tal traté de hacer caso a lo que me pidieron acerca de cómo está concebido el papel.

¿Habías trabajado antes con algunos de tus compañeros de "Quince días para hablar de amor"?

Trabajé, aunque sin compartir escenas, en "Floricienta", tanto con Fabio (Di Tomaso) como con Esteban (Prol), aunque con Esteban compartimos un capítulo en la serie "Por ese palpitar", en la que yo hacía de travesti y él era un chico que venía a Buenos Aires a su despedida de soltero y se enamoraba de una chica trans.

Para mí fue uno de los trabajos más jugados -era el año 2000- y con Prol también hicimos dos escenas en "Tres veranos", una película de Raúl Tosso en la que hacíamos una pareja en los años 70.