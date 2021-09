L-Gante sufrió una agresión cuando visitaba a su hija recién nacida

14/09/2021 - 11:54 Pura Vida

En un momento de felicidad total que lo muestra como el artista del momento y se convirtió en padre, L-Gante vivió un momento de tensión.

Precisamente, éste se dio cuando fue a visitar a Jamaica, su beba recién nacida, en el Hospital de Luján y fue interceptado e intimidado por dos sujetos que lo esperaban en las adyacencias del nosocomio.

“¿Qué onda? Vine a ver a mi hija al Hospital de Lujan y por ser de General Rodríguez, entre toda la gente que me estaba haciendo el aguante, afuera hubo uno o dos ‘logis’ que estaban ahí altos personajes les pintaros lo barrabrava, no sé qué onda. Altos personajes. Ahí me pasaron los nombres, el Toti Roldán le dicen a este demonio de Tasmania que se quería hacer el barrabrava y caga el momento de alegría que teníamos ahí”, comenzó diciendo él en un video que subió a sus historias de Instagram y luego borró.

“Alto fantasma, no puede ser pá. Gente grande fantasmeando todavía por hacer diferencia entre los barrios y la ciudad. No puede ser, no hay que ser así de fantasma. Las diferencias de barrio no van perri, somos todos humanos. Pero personalmente, lo que le quiero decir a este es que es alto logi”, continuó.

Luego explicó por qué decidió bajar el video de sus redes sociales: “Voy a dejar poquito tiempo la historia porque estoy para otras cosas rey, pero aprovecho este momento de bronca para hacérselo saber”.

Claudia Valenzuela, mamá del músico, contó: “Fue a ver a la nena había y mucha gente, chicos y grandes. Una persona lo agredió verbalmente y él no sé si dijo algo, después la misma gente dio con la persona que fue y agredieron verbalmente”.

Ella explicó que se trata de una histórica pelea entre General Rodríguez y Luján, que excede a su hijo: “Elian tenía bronca, siempre estuvo la rivalidad por el fútbol, y llegar a este límite porque es alguien conocido y rodriguense que optó porque su hija naciera en Luján... A lo que llega el fanatismo por el fútbol, no tiene nada que ver con que sea cantante o famoso”.

Antes de ese desagradable momento, L-Gante había contado que presenció el parto de Jamaica y que apenas salió le cantó para tranquilizarla.