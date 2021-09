"La película tiene dinamismo, pero sin ingenio para deslumbrar

17/09/2021 - 21:03 Pura Vida

No es exagerado afirmar que Nicolas Cage es como un subgénero en sí mismo. Se ha convertido casi en una marca. Por ello uno puede decir que ha visto "una de Nicolas Cage", y los cinéfilos ya saben lo que implica esa frase. Últimamente se ha embarcado en producciones independientes, con mucho de bizarro y alucinado, en las que –según declaró él mismo en entrevistas– se siente más cómodo, libre. Esto no deja de ser una estrategia jugada e inteligente (marquetinera, si se quiere), que dio el resultado de convertirlo en actor de culto, con su legión de seguidores. No obstante, yo no estaría seguro de que Cage se sienta muy feliz con el resultado artístico (si lo busca) de estos trabajos; o al menos, debería transmitirle a su rostro esa supuesta satisfacción. En "Prisoners of the Ghostland", otra vez exhibe su cara de nada. Y no es que sea un actor de grandes recursos, pero le hemos visto actuaciones de composición más elaborada y sutil, que muchos extrañamos (y damos por perdida, a esta altura).Incluso, cualquiera podría sentirse inclinado a sospechar que su alejamiento de las grandes productoras "hollywoodenses" tiene algo de la fábula de la zorra y las uvas.

En esta colaboración con el prolífico realizador japonés Sion Sono (recordamos, en el auge del "j-horror", su espeluznante "Jisatsu saakuru - Suicide Club", del 2001), encarna a otro héroe (llamado Hero) llevado por las circunstancias de aquí para allá, como hoja en el viento, sin entender demasiado lo que le pasa. Básicamente, es un presidiario, quien, para recuperar su libertad y redimirse de cierta culpa, tiene que rescatar a una chica, Bernice; y si no lo hace, le van a ir estallando varios explosivos que tiene en el cuerpo. Dos de estos explosivos están ubicados en los testículos de Hero; y la mención de este detalle da pie para comentar lo bien que le habría venido a Sono acentuar el humor en la narración, para que al menos sea más divertido un espectáculo que tiene poca gracia.

"Prisoners of the Ghostland" comienza teniendo el aspecto de un "western" (incluidas resonancias de Morricone en la partitura de Joseph Trapanese) mezclado a lo Tarantino con el cine de artes marciales; en seguida se decanta más bien por una onda "Mad Max", por el feísmo en las locaciones y una multitud rodeando a los personajes principales. Pero esto es un rumor lejano, pues Sono nunca alcanza ni remotamente el genio de George Miller ni del mencionado Tarantino. Los afiches (engañosos en su belleza) son más interesantes que la puesta en escena del film. La película tiene dinamismo (entendido como objetos que se mueven de un lado a otro de la pantalla), el elenco cumple (en personajes esquemáticos, caricaturescos), el nivel de producción es considerable, se manejó un alto presupuesto, pero sin ingenio para aprovecharlo y deslumbrar. Ni las escenas de lucha destacan. En suma, solo los miembros incondicionales del club de fans de Cage pueden llegar a disfrutar. Quienes no formen parte de este, mejor busquen otra opción como entretenimiento.