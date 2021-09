“Chano” no recuerda el episodio que protagonizó

21/09/2021 - 20:41 Pura Vida

Santiago "Chano" Moreno Charpentier volvió a tener contacto con la prensa, después del violento episodio que protagonizó hace unos meses.

El artista aseguró que no recuerda el escándalo durante el cual fue baleado por un policía al que presuntamente quiso atacar en medio de un cuadro de exaltación, el 25 de julio pasado, al presentarse en la fiscalía de la ciudad bonaerense de Campana para brindar la clave para desbloquear su teléfono celular, secuestrado en ese momento.

"Me encuentro muy bien. No tengo ningún recuerdo. Realmente mi cabeza entró en shock quizás para protegerme por lo que me había pasado", aseguró "Chano" (39) en la puerta de la Oficina de Extracción de Datos Forenses Departamental.

El músico acudió a esa sede para aportar la clave de su teléfono celular marca iPhone con el fin de que los peritos puedan eventualmente analizar su contenido en el marco de la causa que tiene como imputado al oficial de la policía bonaerense Facundo Amendolara (27), quien le disparó.

En sus primeras declaraciones a la prensa tras ser dado de alta del porteño Sanatorio Otamendi, el exlíder de Tan Biónica dijo que actualmente se encuentra internado en una comunidad terapéutica y que está "bárbaro", recuperándose de sus adicciones.

"Me estoy recuperando, desintoxicando y empezando a trabajar de a poco", sostuvo "Chano", quien agregó que no tiene contacto "con el mundo exterior" y que solo lee diarios, aunque le recortan las noticias que publican sobre él.

"Trabajo mucho con mis límites fundamentalmente. Tengo mi espacio para componer, hago mucha educación emocional y sentimental", expresó.

Moreno Charpentier, quien asistió a la sede judicial junto a su madre, Marina Charpentier y a su abogado, agradeció a sus fanáticos y seres queridos por las muestras de apoyo durante los 18 días en los que permaneció internado a raíz del balazo que recibió.

Agradecimiento

Finalmente, Chano sostuvo: "Les agradezco este tiempo que estuvieron preguntándole a mi mamá por mi salud. Quiero agradecerle a mucha gente que me hizo llegar su amor, sus saludos, que se acercó, mandó mensajes a mi familia, que se preocupó y que llegó llorando al hospital", concluyó el artista en su primer diálogo con la prensa tras el episodio.