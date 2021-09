ANTONIO LAJE FUE EL PILOTO DE SUSANA POR UN DÍA

22/09/2021 - 21:16 Pura Vida

La vida tiene preparadas algunas sorpresas no solo para la gente común, para los famosos también. Y esta vez fue Susana Giménez, quien al abordar un vuelo privado con destino a Punta del Este, adonde participará de la sexta edición de America Business Forum, el encuentro de líderes de mayor alcance del continente, se encontró con que el piloto del avión era nada más y nada menos que el periodista Antonio Laje, el conductor de “Buenos Días, América”.

Y fue ella quien grabó el sorpresivo encuentro y lo compartió en las redes sociales. “¡Antonio!”, grita la conductora en la filmación, y al acercarse, Laje le señala: “Susana. Nos sacamos el barbijo”, mientras ella sigue la charla: “Yo llegué y no te reconocí. Vestido de piloto, precioso. Saludé a todos, e Inés (Hernández, su asistente personal) me dijo: “¿Sabés quién es? Laje”. Y yo grité: “¡Laje! ¡Qué flaquísimo!”. Yo había escuchado una vez que eras piloto, pero me había olvidado!”. “Vine a llevarte. Un placer para mí”, le respondió el periodista, mientras mira a la cámara con una sonrisa y le propone: “Bueno, empezamos”, y Susana cierra el diálogo mitad en francés, mitad en español: “Bon voyage. Empecemos”.

Por supuesto, el video dio vuelta por todas las redacciones y ayer, Laje contó la experiencia en el programa que conduce por la mañana, en América, adonde rescató la sencillez de Susana Giménez. “Es espectacular. Así como la ves es ella, recontra natural y sencilla, creo que eso es lo que la hace enorme”, dijo el periodista que trasladó a la diva hasta Uruguay en un vuelo privado y agregó: “Fue un placer llevarla, encontrarla, pero por esto: es tan sencilla, estás hablando tal vez de la persona más famosa y más reconocida de la Argentina... y venía entrando al aeropuerto y no podía ni caminar porque la gente la paraba en todos lados. Es tan sencilla, tan humilde, no les voy a contar nada más, fue una maravilla, fue un placer enorme”, cerró.

Ambos compartieron en cuentas de Instagram el video, al que él sumó: “Uno de los vuelos más lindos que me tocó realizar. Enorme placer haberte llevado. Gracias por tu sencillez... y por este video genial”, en referencia al registro audiovisual que Susana hizo del encuentro.

En las imágenes se puede ver como Laje ultima detalles antes del despegue, mientras Susana conversa con él. Al publicar el mismo video, la diva había escrito: “¡Qué sorpresa! Cuando me subí al avión para irme a Punta del Este ¿saben quién era el piloto? Antonio Laje, un genio”.

La agenda de la diva

Susana Giménez participará en Punta del Este, del encuentro de líderes de mayor alcance del continente que nuclea a reconocidos CEOs, autoridades del gobierno y ONGs y exponentes del arte y la cultura, bajo la premisa “#Come‑ Back: Es tiempo de creer”. En esta oportunidad debatirán sobre el futuro de la región luego de la pandemia por Covid-19.

Por esa misma experiencia, en otros contextos ya pasaron Adrián Suar y Natalia Oreiro. Susana será entrevistada por el presentador Ismael Cala, su gran amigo, quien la indagará sobre el éxito y el aprendizaje que la convirtieron en el ícono latinoamericano de la televisión y el entretenimiento.

Después de su paso por Uruguay, la diva argentina viajaría a Miami para encontrarse con Alejandro “Marley” Wiebe, quien regresará a la pantalla de Telefé con su ciclo “Por el mundo”, y con Susana como primera invitada. Recién en el 2022 Giménez retomaría la conducción en el canal de las pelotitas al frente de un mega show con entretenimiento, juegos, y muchos premios.l