Murió Garson, el mejor amigo de Jessica Parker en ''Sex and the City''

22/09/2021 - 21:23 Pura Vida

Willie Garson, el actor conocido por interpretar a Stanford Blatch, el mejor amigo gay de la protagonista Sarah Jessica Parker en la exitosa serie "Sex and the City", murió a los 57 años por causas que no fueron informadas, según confirmó un familiar a Variety.

Con un larga trayectoria en TV y cine desde los '80, especialmente en el rubro comedia, Garson se encontraba filmando "And Just Like That", una serie de HBO Max, de los mismos productores de "Sex and the City".

Oriundo de Nueva Jersey, estudió teatro en la Universidad Wesleyan y realizó una maestría en la Escuela de Drama de Yale.

Desde los '80, comenzó a aparecer en pequeños papeles en famosas series como "Lazos de familia" y su cara se hizo más conocida en los '90 gracias a "Los expedientes X", "Friends", "Melrose Place" y "Ally McBeal", y más. En cine se lució en "Loco por Mary" y "¿Quieres ser John Malcovich?", entre otras. Pero, la fama le llegó con Stanford, el refinado amigo gay del personaje principal en "Sex and the City".