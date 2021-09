Lali ya se roba los halagos de los fans de ''La 1-5/18''

22/09/2021 - 21:34 Pura Vida

La actriz paraguaya Lali González es "Rita" en la flamante telenovela de Pol-ka, "La 1-5/18", una mujer que carga en su pasado con una fuerte lucha contra las adicciones, y que en medio de aquella turbulenta época, a los 17 años dio en adopción a su hijo, con quien no ha dejado de soñar, a quien ya reencontró en el segundo capítulo.

"La idea principal de Rita es que yo no estoy justificando mi acento paraguayo, es una mujer con una historia hermosa sobre la maternidad y la historia de su hijo. Yo me centré en eso", señaló la también abogada en el ciclo radial "Por si las moscas", y agregó: "Hay una gran cantidad de inmigrantes que trabajan en la construcción, y me dicen que puedo ser la voz de mucha gente que no está en la tele y que puede mostrar a los paraguayos de otra manera".

No solo su acento delata su origen, sino también algunos diálogos que protagoniza en la ficción, como cuando s la escuchó promocionar las comidas regionales de su país natal: "Le ofrezco borí borí, Chipa Guazú, sopa paraguaya, ¿le hago alguna cosa, señora? Ríquísimo es todo y yo sé hacer".

Lali, a quien su participación en el filme "7 Cajas" le cambió la vida en 2012 porque la paseó por distintos mercados audiovisuales, comparte la prometedora novela producida por Adrián Suar, con su compatriota, Nicolás García Hume, quien encarna a su conflictivo marido en la pantalla, Lautaro. El actor ya brilla en la serie "El Reino" que se ve por Netflix.