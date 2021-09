Rincón lleva su proceso personal a la televisión

23/09/2021 - 22:06 Pura Vida

La actriz Andrea Rincón, quien reemplazará durante unos meses a Gastón Pauls en la conducción de "Seres libres", ciclo que aborda el universo de las adicciones en primera persona, aseguró que ella misma pudo encontrar un camino de sanación a través de la ayuda a los demás.

"Entendí que ayudar al otro es ayudarse a uno mismo y comprendí que a partir de ahí fue cuando pude empezar a sanar", reveló la debutante conductora en una charla con Télam.

"Este es un programa que se hace con el testimonio de la gente y su valentía, porque es muy difícil mostrarse vulnerable, y quienes hablan le tiran un salvavidas a los que están del otro lado pensando que se encuentran en un laberinto sin salida. Por otro lado, se ofrecen herramientas que nunca se brindaron en un espacio como éste", agregó la actriz.

Creado por Gastón Pauls y producido por Wolf Producciones, "Seres libres" toca de forma cruda la oscura realidad y las dolorosas marcas del mundo de las adicciones, además del difícil camino hacia la recuperación.

El programa está conformado por distintos bloques en los que la actriz estará en vivo y presentará las entrevistas centrales realizadas a diferentes figuras como Mauro Federico, Juanse, Fran Mariano y Grego Rosello, que ya fueron grabadas por Pauls. Rincón también hablará frente a cámara y se dirigirá a las personas que están atravesando por situaciones de adicción.

"Durante muchos años este fue un tema tabú y así hubo mucha gente que se perdió en el camino porque no había la información necesaria, a dónde o a quién llamar, y ahora se le está poniendo voz y luz a estos casos tan oscuros", apuntó.

Desde lo personal, la intérprete contó que hizo distintos tipos de tratamientos por sus propios problemas y que hoy cuenta con distintas herramientas para compartirlas.

"A mí me sirven los testimonios que escucho en el programa. También me pasa en los centros de rehabilitación a los que voy todas las semanas a compartir con quienes están ahí, doy devoluciones con respecto a mi propia experiencia y las de otros que voy escuchando día a día, y a raíz de eso ellos también me ayudan a mí, es un intercambio en el que nos nutrimos", abundó.

¿Qué te motivó a sumarte al proyecto?

Hace tiempo que vengo comprometida con el trabajo social y no podía negarme a esto. Si bien cuando me lo ofrecieron primero dije que no, porque siento que no estoy preparada para la conducción, estaba ante una propuesta completamente distinta. Es un programa que brinda un servicio, diferente a todos. Tenía que dejar el ego y la mirada ajena de lado y si lo sé hacer bien o no, no interesa.