Anamá pide que Adriana Aguirre haga servicio comunitario por “racista”

No fue gracioso, si es que en algún momento la exvedette Adriana Aguirre llegó a pensar que lanzar aquel comentario discriminatorio hacia la empresaria Anamá Ferreyra iba a generar risas. Muy por el contrario, al escucharla llamarla "mono", la también exmodelo brasileña se retiró del estudio de elnueve, adonde había ido a participar del programa "Está en tus manos", que conduce Edith Hermida. Tras ese tenso episodio Ferreyra admitió que no está dispuesta a disculparla, se comunicó con el Inadi, y buscará que Adriana pague con servicio comunitario su proceder.

"Nosotras fuimos invitadas para jugar. Cuando llegamos, ella habló mucho tiempo... que se cayó, que se rompió la cola, que la silicona, qué se yo... Y cuando volvimos del corte, Edith dijo: '¿Qué van a hacer con la plata?' Ella dice: 'Yo voy a comprar ácido hialurónico' y empezó de vuelta. Y ahí le dije: 'Dale Adriana, vamos a jugar'. Y ella me dice: 'Callate la boca, mono'", recordó Anamá en "Nosotros a la mañana".

Y sumó: "No la voy a disculpar porque se siente mal, o está mal psicológicamente. No vayas a un programa que es para jugar. El racismo está impregnado en la gente, contra los negros, judíos, chinos, paraguayos, peruanos, bolivianos. A la otra persona le duele. Me tocó a mí. No voy a permitirle menospreciarme".