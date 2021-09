''Black Mafia Family'', la serie narrada con ''una lente afroamericana''

25/09/2021 - 21:46 Pura Vida

La serie criminal y de drama familiar "BMF", producida por el reconocido rapero estadounidense 50 Cent y basada en la historia real de los hermanos Flenory, dos prominentes mafiosos de la ciudad de Detroit de fines de la década del 80 que buscan "crear una nueva versión del 'sueño americano'", estrenará su primer episodio en el streaming.

Así describió el conflicto medular de la trama el actor Russell Hornsby, quien en diálogo con Télam agregó que se trata de una producción que propone "un alto nivel de veracidad y de entereza" para abordar el caso de la conocida como "Black Mafia Family" desde "una lente afroamericana".

Es que a lo largo de sus 8 episodios, la narrativa no solo sigue el crecimiento de la banda fundada por Demetrius "Big Meech" (Demetrius Flenory Jr.) y Terry "Southwest T" Flenory (Da'Vinchi), dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de dinero a través de la industria del hip-hop, sino que retrata el escenario familiar y las contradicciones generacionales nacidas en la comunidad afroestadounidense en una época de grandes cambios políticos y sociales en EE.UU. y el mundo.

¿Qué sentimiento encarna tu personaje?

Creo que Charles llena ese espacio vacío sobre qué significaba en esa época ser afroamericano, lo que era ser un hombre honorable para su esposa, familia y Dios. Él representa el honor que ya pertenecía al pasado, porque no se da cuenta de que la idea de "sueño americano" con la que él creció, había fallado y se desvanecía. Y lo que sus hijos buscan es crear una nueva versión de ese sueño, porque la vieja no funcionó, así que son polos opuestos.

¿Qué aporta la serie a la representación afroamericana?

Lo que podemos hacer ahora, que antes no estaba necesariamente presente, es sumarle tridimensionalidad a esos mundos, no endulzarlos, no ponerles un barniz, sino decir la verdad y hacer ver el dolor y la tensión tanto como las cosas buenas.