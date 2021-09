Barbie se casa y Fede da que hablar

25/09/2021 - 21:59 Pura Vida

Desde que las redes sociales se convirtieron en casi una extensión de la vida de muchas personas, ninguna reacción pasa inadvertida, y el ejemplo fue lo que sucedió con Fede Bal, en torno a un "like" o "me gusta" que dio a una publicación de Twitter que hablaba de lo eufórica que estaba su exnovia, Barbie Vélez, la hija de Nazarena, por su boda con Lucas Rodríguez.

Y su reacción llamó la atención porque la relación con la hija de Nazarena no terminó en buenos términos, en el pasado. Al contrario, estuvo teñida por denuncias de violencia de género contra el actor y conductor. Lo cierto es que acostumbrado al ritmo mediático que pueden tener sus declaraciones rompió el silencio sobre este tema durante una entrevista radial con el programa "Agarrate Catalina". "Yo sé que estas cosas llaman la atención, pero no tengo ninguna explicación para dar sobre eso. No me di cuenta. No lo hice con ningún tipo de ofensa. Cuando leí en esa cuenta de Twitter que decía que Barbie estaba eufórica puse un like como diciendo 'qué bien'", dijo el futuro conductor del nuevo reality de Marcelo Tinelli que se llamará "Hogar dulce hogar".

Y agregó: "No sé cómo explicarlo. A veces uno pone likes sin querer decir si algo es bueno o malo. Fue un 'qué lindo, está eufórica', qué se yo".

Por otra parte, comentó: "Qué mejor que una mujer que fue parte de mi vida y que supe amar, hoy tenga un buen vivir y un nuevo amor. Me parece algo súper valorable y lo único que tengo son momentos de buena onda con una persona que está viviendo un buen momento".

Barbie tuvo que enfrentar fuertes prejuicios y críticas por haberse enamorado de Lucas, el hijo de Fabián Rodríguez, la expareja de Nazarena que se suicidó en marzo de 2014 y con quien la vedette y productora tiene un hijito de 11 años, Thiago, según lo reflejó Ciudad.com, el mismo sitio web que aclaró que si bien la hija de Nazarena y el hijo de Fabián no comparten un vínculo de sangre, son hermanastros y están unidos por Thiago, el nene a quien Barbie adora, y a quien trataron de cuidar en el inicio de su relación. Por eso, demoraron en confirmar que habían comenzado a ser novios hasta estar completamente seguros de que la relación iba a tener futuro.La pareja ya pasó por el Civil y pronto lo harán por la Iglesia.