Fantino cumplió 50 años y recordó el plan que lo llevó a Buenos Aires

27/09/2021 - 01:03 Pura Vida

Alejandro Fantino cumplió 50 años ayer y el cambio de década lo invitó a reflexionar sobre esta mitad de su vida, en la que hizo el viaje que cambió sus planes porque dejó su pueblo para mudarse a Buenos Aires, pensando en que iba a volver pronto y solo lo hizo de visita.

"Es que yo no vine a pelearla sino que vine subido a un tren, a transitar un camino como mi papá y mi mamá me enseñaron: el de disfrutar. Buenos Aires era parte del viaje. Mi idea era estar acá un tiempo y regresar a mi pueblo. Nunca fue un sufrimiento estar en una ciudad lejana a mi pueblo, nunca extrañé, nunca necesité volver. Sí pensé que ese tren me iba a llevar de nuevo a mi pueblo, pero como nunca me planteo el camino, ese tren se quedó acá", dijo el conductor a Teleshow, y amplió: "Así que me bajé y llevo casi 30 años en esta estación. Pero a la memoria me viene el disfrute de esta ciudad, el enamoramiento del porteño, de la gente de Capital Federal. Hoy me siento con dos naturalezas: una del Interior, y otra porteña, bonaerense".