El béisbol salvó a Donato de terminar en la droga

Donato de Santis no siempre fue la "estrella" del mundo gastronómico que ganó popularidad en el último año con su participación en el reality MasterChef Celebrity. Con un pasado humilde en una zona pobre de Italia, adonde abundaban los inmigrantes, el chef reveló que encontró en el deporte la fuerza interior que lo conectó a los 10 años con la esperanza de atravesar mejores circunstancias, a diferencia de muchos de sus amigos, quienes terminaron vendiendo drogas y perdiendo la vida.

"El béisbol, el deporte, era rarísimo que lo jugaran en Italia, pero fue reintroducido en aquella época en Milán, al norte de Italia, por una familia de inmigrantes italianos que venía de Brooklyn y empezaron a reclutar chicos de la calle", contó el jurado del certamen de Telefé, en su paso por "PH: Podemos Hablar", y continuó: "Armaron una liga y era un gran atractivo porque habían invertido una platita, me imagino, y tenían los bates, los guantes, te daban el uniforme, y era como algo muy wow de ver todo eso".

Ese deporte que aquí equivaldría al fútbol "salvó" la vida de Donato, a diferencia de lo que pasó con sus amigos, según lo reveló ante la pregunta de Andy Kusnetzoff, el conductor de "PH": "Creo que sí (que me salvó) porque yo estaba muy bien físicamente y no tenía la energía ni las ganas de hacer lo que hacían ellos, aunque me contaban cuando nos juntábamos que estaban vendiendo opio. Nunca toqué nada, pero en ese momento fue muy fuerte", recordó.

Y sumó: "Mis amigos se desparramaron por cualquier lado. Robaban motos, vendían falopa. Cosas clandestinas y por la necesidad económica empezaron a darse con todo".

Sobre qué le aportó el deporte, De Santis explicó: "Yo empecé a jugar y a hacer entrenamientos, a tener una actividad física desde chiquito (10 años), y aunque parece un deporte estático en realidad tiene un entrenamiento de la parte superior y de correr bastante importante".

Al hacer memoria sobre sus amigos, el jurado de MasterChef Celebrity lamentó el final de muchos de ellos: "Se murieron todos. De sida, que estaba tremendo en esa época; sobredosis, suicidio, asesinados por ajustes de cuentas, accidentes. Todo fue muy trágico", cerró muy conmovido.

Ya en el plano laboral, Donato De Santis se prepara para comenzar con las grabaciones de la tercera temporada del certamen gastronómico en la que participan los famosos, y cuyas emisiones se verán en Santiago del Estero a través de la pantalla de Canal 7 Satelital. El chef, que inició su vida de inmigrante por el mundo a los 20 años, volverá a compartir el jurado con sus colegas Germán Martitegui y Damián Betular.

Aún no se difundió la lista oficial de los concursantes.