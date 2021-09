Andrea Rincón reza para no tener que anestesiarse

27/09/2021 - 22:38 Pura Vida

La actriz Andrea Rincón confesó hace varios años su problema de adicción y su lucha, la que en el último tiempo le da buenos frutos gracias a que todos los días se repite a si misma "solo por hoy", y se mantiene alerta para observar cuando esa adicción muta hacia otras cosas. En este camino de transformación también la ayudó su conexión espiritual, esa que logró hace tres años cuando conoció al pastor Emanuel. "Cuando empecé a leer la Biblia, me di cuenta de que es como el manual de instrucciones de cómo vivir. Para estar tranquilos y no tener que anestesiarte hay que orar. Creo en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en Dios, y me hace bien", dijo en una entrevista con La Nación, la misma en la que reveló que los domingos asiste a misa y después va a comer con su abuela y su tío. "Me hizo bien acercarme a Dios. Dios me salvó la vida y entendí que si hubiese agarrado la Biblia antes, tal vez no me pasaba todo lo que pasó", agregó.

Actualmente reemplaza a Gastón Pauls en la conducción de "Seres Libres", el programa que va por Crónica TV y hace foco en los testimonios de personas que, como ellos, lograron dejar el infierno al que los llevó las drogas en el pasado. "Todos los días sigo diciendo 'solo por hoy'. Siempre creo que la manejo, tengo mis herramientas, pero a veces estás más fuerte y otras más débil. Conozco personas que estuvieron 30 años limpios, les falleció el padre, se la pegaron y se murieron".