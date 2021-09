“El lugar de la desaparición”, una novela familiar que será un espejo para muchos

28/09/2021 - 20:47 Pura Vida

El relato sobre una familia que se empieza a resquebrajar ante la pérdida de la madre, y un padre que transita el último tramo de su vida, es el eje de "El lugar de la desaparición", de Martín Farina.

Entre el documental y la ficción, la película tiene como centro una familia, en donde la matriarca ya falleció, el padre debe ser cuidado por sus hijos mayores y uno de ellos decide construir, sin consensuar, un departamento en la parte alta de la casa, en donde vivieron buena parte de sus vidas.

El resquebrajamiento de los vínculos entre hermanos, con reproches y cuentas sin saldar, construyen una atmósfera que se va enrareciendo a medida que transcurre "El lugar de la separación", que "tiene muchos aspectos de lo que se llama la novela familiar, en este caso, mi novela familiar", describe Farina a Télam y completa, "pero es cierto que a mi nunca me interesó tener una versión 'verdadera' y tampoco fue lo que les propuse a los protagonistas".

¿La matriarca ausente que funcionaba como nexo familiar y el padre como un "escollo" es el disparador del filme?

Sí, prácticamente es así, debo decir que fue uno de los factores centrales a la hora de encarar este relato, que seguramente tiene muchos aspectos de lo que se llama la novela familiar, en este caso, mi novela familiar, con esa idea implícita con la que crecí de que mi abuelo era malo y mi abuela era víctima de esa maldad. En esa construcción siempre maniquea e imprecisa, se había moldeado una manera de criar a los hijos, en aspectos muy sutiles cómo puede ser qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y quién tiene razón a la hora de obedecer y marcar las pautas morales. Este vínculo con mi abuela y mi abuelo, el hombre que parece estorbar, fue el motivo por los cuales los empecé a filmar con mi primera cámara en 2002.

La frontera del documental y la ficción es deliberadamente confusa y con elementos del llamado "cine experimental". ¿Ese registro estuvo claro desde el comienzo del proyecto?

Sí, de esa forma confusa se me presentó a mí mismo el conflicto que aborda la película a medida que visitaba la casa e iban sucediendo nuevos episodios y en cada uno de los sucesos tenía por lo menos una versión diferente de los protagonistas.

Abordar la película de esa forma tiene que ver con que parte de la trama era sonora, es decir, la construcción en la casa familiar estaba solapada o por lo menos no del todo blanqueada entre los hermanos, era lo que estaba sucediendo allá arriba en la planta alta y me hacía percibirlo de esa manera, no solo emocionalmente sino de manera concreta.