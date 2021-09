Teruel dijo que su mundo se derrumbó por su hijo

29/09/2021 - 21:01 Pura Vida

Mario Teruel, el integrante del grupo folclórico "Los Nocheros" está atravesando uno de los momentos más amargos como padre, ya que declaró en el juicio oral contra uno de sus hijos, Marco Lautaro, por dos hechos de abuso sexual. En el marco de su testimonio, el artista involucró a su hijo en un tercer hecho, según lo reflejó, a través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público Fiscal de Salta, provincia donde se desarrolla el proceso.

"Se me derrumbó el mundo", relató el cantante sobre la escena en la que "apretó mal" a su hijo para que confesara. Vale recordar que Lautaro, se encuentra imputado en dos causas judiciales por el delito de abuso sexual con acceso carnal contra una menor de 13 años en conjunto con Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán, hecho que se produjo hace 10 años, en repetidas ocasiones.

Tras prestar declaración testimonial, Teruel señaló a la prensa: "Desde el primer momento en que mi hijo cometió un error lo tienen que juzgar por eso y no por las otras mentiras que se han dicho", expresó, en referencia a que fue "un manoseo". Y agregó: "Él me confesó que había sido un manoseo, que se había hecho manosear por la nena y por otra chiquita que iba a la casa. Fue un momento espantoso de su vida por el cual no pudo vivir nunca. Inventaron una historia". "Siempre he sostenido que mi hijo no es un abusador, que no es un violador. Es una persona que cometió un error cuando era chico", cerró.