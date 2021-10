Insólito: Dos hombres disfrazados de médico y enfermero habrían intentado ingresar al cuarto de Mirtha Legrand

02/10/2021 - 08:29 Pura Vida

La salud de Mirtha Legrand mantiene en vilo a la opinión pública. Al alerta que provocó la noticia de su internación, siguió la preocupación por la intervención quirúrgica a la que fue sometida la diva de 94 años, llegó el alivio cuando se conoció la evolución favorable de su cuadro. Y en el medio de esta vorágine que ocupó las últimas 24 horas, trascendió que dos personas quisieron ingresar a la habitación que la "Chiqui" ocupa en el cuarto piso del Sanatorio Mater Dei.





La información la dio a conocer Pía Shaw en Los Ángeles de la Mañana. "Como pasa en estas situaciones siempre ocurren hechos inesperados: hubo dos personas, una disfrazada de médico y otra disfrazada de enfermero, que quisieron colarse al cuarto piso para sacarle fotos a Mirtha Legrand", señaló la periodista en el programa de El Trece. "¿De algún medio o freelance?", preguntó el conductor Ángel de Brito, pero la periodista agregó que esa información no había trascendido: "El personal de seguridad no sabía", expresó.





El jueves habría corrido el rumor de una foto de la diva. "No sé qué pasó con esa foto: nadie subió al cuarto piso, esta situación no pasó. Será la familia quien se encargue de ver si esto es cierto o no", cerró Shaw.