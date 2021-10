El dramático video de Cristian U trasladando a su papá muerto hacia el hospital para buscar ayuda

04/10/2021 - 10:09 Pura Vida

El exparticipante de Gran Hermano, Cristian U, publicó en su cuenta de Instagram un durísimo video en el que muestra la desesperante situación que vivió con su padre, quien murió mientras esperaba una ambulancia en su casa, tras descompensarse.

“Que todo el mundo mire. Estoy levantando a mi viejo muerto del auto. Nadie vino, loco”, dice Cristian U al principio del video, mientras acomodaba a su papá en una camilla en la puerta del hospital. En el posteo dio más detalles de lo que ocurrió.

“Anoche a la 01:30 am, mi viejito empezó a convulsionar, su pareja llamó al 911 y al 107 (SAME) e inmediatamente me llamó a mí, tardé en llegar 10 minutos, ya estaba la policía y la misma también llamaba al SAME”, agregó en su descargo.

“Desde el primer llamado al SAME hasta que tomé la decisión de cargármelo en brazos pasaron 20 minutos, hasta que bajé, lo puse en el auto y lo llevé al Sanatorio (Argerich) pasó media hora, y cuando estaba llegando recién salía la ambulancia”, continuó Cristian, quien recibió cientos de comentarios brindándole contención.

“Llegamos a los gritos con mi hermano y el poco personal que había, no hacían nada, solo nos dieron una camilla, lo tuvimos que bajar nosotros y entrarlo al sanatorio. En la puerta había 3 ambulancias paradas y médicos al lado de ellas, sentí querer matar a todo el mundo, luego de eso sale un médico y me dice: ‘Le pusimos los electro y casi lo recuperamos, pero se fue, lo siento mucho’”, relató.

Luego, dio las gracias a todos los que lo apoyaron.