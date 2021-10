A Cathy le sacaron un sí por cansancio

04/10/2021 - 21:27 Pura Vida

La actriz venezolana Catherine Fulop, radicada en la Argentina hace largos años, y casada con Ova Sabatini es una de las figuras confirmadas para la tercera temporada del reality "MasterChef Celebrity", de Telefé, que llegará a Santiago del Estero a través de Canal 7. Pero lo cierto, según contó en el programa "Implacables" de elnueve, Cathy no se moría por estar en el reality, sino que terminó aceptando por cansancio.

"Santi se pasó porque él desde la primera temporada empezó con 'Cathy, tenés que estar', 'te va a ir bien porque cocinás'", contó Catherine a la salida del programa radial que comparte con Santiago del Moro, el también conductor de MasterChef Celebrity.

Y agregó: "¿Quién le dijo a Santiago del Moro que yo cocinaba? No cocino para nada, pero bueno al final en esta tercera temporada me pidió que esté y terminé diciéndole 'bueno, dale'. ¡Fue un 'ok' por cansancio!".

Por otra parte, comentó: "Yo sé hasta donde puedo llegar o si me va a gustar cocinar porque una cosa es preparar en tu casa algo rápido. Si te soy sincera, yo no he hecho una torta de las de cajita. ¡Ni eso!".

La tercera temporada llegaría en noviembre, por lo que pronto Cathy comenzará con las grabaciones junto a Mery del Cerro, Juariu (quien deja "Bendita"), Tití Fernández, Paulo Kablan, Gastón Soffritti, Luisa Albinoni, Peque Paretto, Charlotte Caniggia y Joaquín Levinton, hasta el momento.