El nacimiento de Esmeralda suavizó el hermético perfil de Feinmann

05/10/2021 - 20:34 Pura Vida

Eduardo Feinmann no suele hablar de su vida privada, pero el nacimiento de su primera hija, Esmeralda, comenzó a romper con algunas de sus estructuras. A dos días de que su pareja, la abogada santiagueña Lucía Auat diera a luz a la niña, el periodista abrió su corazón en su vuelta a El Noticiero LN+. "Es la máxima felicidad que pude alcanzar en mi vida. No conozco otra cosa que me haya hecho tan feliz como esto. Todo lo demás lo voy a transitar", dijo con evidente emoción.

Y agregó en diálogo con su colega Jonatan Viale: "Estoy ancho de felicidad. No me interesa hablar de mi vida privada, pero la llegada de un hijo es una bendición de la vida".

Unas horas antes, según lo reflejó Ciudad.com, Eduardo Feinmann había soltado unas reflexiones en el pase con el periodista Pablo Rossi: "Estoy sensacional. Mi familia está feliz. Sabés que no hablo de mi vida privada, yo resguardo a mi familia, mis amores... y ahora están llenos de un amor inconmensurable. La llegada de una hija es un hecho mágico, y Esmeralda vino a darnos magia", dijo.

El periodista, quien está en pareja con la santiagueños desde 2017, se animó a compartir una tierna foto de su mano sosteniendo a la de la bebita que pesó 3,185 kilogramos. "Solo voy a mostrar una foto. Esa es la manito de Esmeralda apenas había nacido", avisó.