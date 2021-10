LA NOVELA ENTRE LUCIANO Y FLOR SIGUE SIN RÓTULOS

07/10/2021 - 21:32 Pura Vida

Vestidos con ropa deportiva, la indumentaria con la que se conocieron en el gimnasio adonde comenzó el amor, el actor Luciano Castro y la bailarina Flor Vigna le hicieron frente a la prensa, y no escondieron lo bien que les sienta estar juntos, aunque no quisieron ponerle un rótulo a la relación.

"Convengamos que nosotros quisimos que nos descubran, ¿vos pensás que venimos a chapar a un gimnasio porque somos boludos? Que quede claro que fue porque quisimos, me gusta que sepan que no nos descubrieron, que lo quisimos nosotros", bromeó el protagonista de la obra "Desnudos", obra que comparte con su exmujer la actriz Sabrina Rojas. Y en ese mismo diálogo con el programa "Los Ángeles de la Mañana", adonde nació la noticia, Flor Vigna, quien hace tiempo terminó su relación con Nico Occhiato, agregó: "Nosotros nos empezamos a conocer, estábamos de una casa a la otra y dijimos: 'Bueno, relajémonos, no hay por qué esconderse'. Es raro de hablar de esto en público, pero nosotros nos venimos conociendo hace un tiempo".

Y ese tiempo al que hace referencia Flor tiene que ver con el gimnasio, y también con una serie en la que iban a trabajar juntos. Así lo explicó Luciano: "Fue un chamuyo, en realidad. Había una serie que íbamos a compartir, que al final ella no la va a hacer por su proyecto musical, y yo usé ese artilugio para hablar. Pedí el contacto, la llamé y acá estamos".

Y sumó: "No llegamos a reunirnos por la serie. Cuando me la nombran a ella, la veo acá, en el gimnasio, y usé ese artilugio para acercarme a hablar"; mientras Vigna le aportó humor a la confesión: "El flechazo fue en el gimnasio haciendo glúteos", dijo entre risas.

Ambos se muestran felices, a gusto con la construcción de pareja. Y cuando les preguntan sobre si ya son oficialmente novios, juegan a los "no rótulos". "Es una genia la china. No sé, ¿le decimos noviazgo? ¿Cómo le decimos?", preguntó Castro mirando a Vigna, quien reflexionó: "No sé, como que van viniendo solos los rótulos. A mí me hace muy bien, lo quiero un montón y es lindo sentirte como un adolescente, y que pase lo que tenga que pasar. Nos cuidamos hasta donde más pudimos y después dijimos: 'Seamos libres'. Es re lindo decir lo que te pasa en voz alta".

Con respecto a la diferencia de edad, él tiene 46, y ella, 27, el actor contó: "Me costó encararla, pero porque estaba seguro de que no iba a darme bola. Es una cuestión normal que puede pasarle a cualquier chico con cualquier chica"; y Vigna se mostró de acuerdo: "La diferencia de edad es lo que menos siento, es la persona más activa del mundo. Pareciera que tuviera 18, me lleva a hacer todos los deportes. A mí me encanta. Él me motiva mucho para entrenar".

Del mismo modo en el que hablaron los protagonistas, esta vez también se escucharon las voces de los ex de Flor Vigna. Matías Napp, el coreógrafo con quien Flor había comenzado a salir luego de su primera separación con Nico Occhiato contestó con ironía a un cronista de LAM: "¡Mirá qué bien! ¡Qué bueno por ella! ¿O no? ¿Vos sabías que yo estoy de novio?", le dijo Napp a Santiago Riva Roy, que asintió a su pregunta, y le dio pie para seguir: "Ah, okey, capaz que no sabías. Estoy de novio con Juli, nos llevamos muy bien, ¡es increíble! Volvimos, estamos en el mejor momento", agregó el corógrafo en referencia a Julieta Antón, la bailarina que el año pasado fue apuñalada por un alumno de su escuela de danza, obsesionado con ella, según lo reflejó Ciudad.com.

Por su parte, Nico Occhiato fue contundente al ser consultado por la prensa. "Flor se merece lo mejor. Siempre voy a estar feliz si ella está bien". Estuvieron juntos 7 años, con una separación en el medio. Y según apuntó son muy parecidos y a la vez, distintos.