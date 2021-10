Los personajes de Miranda, Carrie y Charlotte regresarán en diciembre

08/10/2021 - 20:31 Pura Vida

¿Se acuerdan de las chicas de Sex and the City? "Carrie" (Sarah Jessica Parker), "Miranda" (Cynthia Nixon) y "Charlotte" (Kristin Davis) regresan en un nuevo capítulo, pero de Max Original, titulado "And just like that", que debutará en HBO Max en diciembre y que mostrará cómo navegan estas tres mujeres en la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30, hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50.

Pasaron 17 años desde que el público se deleitó siguiendo, por televisión, las aventuras de esas cuatro amigas: Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha, las mismas que hace 11 años coparon la pantalla grande con "Sexo en Nueva York 2". Ha pasado el tiempo y en el medio ocurrieron algunos cambios como, por ejemplo, la negativa de Kim Cattrall para volver a encarnar a la excéntrica Samantha, quien no estará en este revival, por diferencias creativas de la actriz.

La serie se está filmando en Nueva York e incluye en el elenco a Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler.