Iván de Pineda reveló la razón por la que no se casa tras dos décadas de amor

Iván de Pineda está atravesando un excelente momento profesional, con doble programa en Telefé. Y desde que El Trece movió a Darío Barassi y sus "100 argentinos dicen" de su grilla para enfrentarlo a "Pasapalabra", el conductor, que lidera la franja horaria de las 18.30 está en el foco de todas las miradas.

Si bien De Pineda tiene un estilo peculiar para conducir cualquier programa televisivo, últimamente se lo ha notado más suelto en su intercambio con los participantes famosos que asisten al ciclo de preguntas y respuestas, y fue en ese marco, mientras hablaban sobre el récord Guinnes de la mayor cantidad de bodas, que le preguntaron cuándo se iba a casar, ya que lleva 22 años de amor con su pareja Luz Barrantes.

Iván no eludió la pregunta. "Nos vamos a casar un día que cumplamos muchos años para celebrar lo que pasó y no lo que está por venir", dijo desatando aplausos y largos suspiros.

En otra oportunidad, el también conductor "Un pequeño gran viaje" había bromeado con lo costoso que le resultaría la boda, ya que tendría que invitar a todos los que ya invitaron a la pareja a sus ceremonias, además de los amigos y familiares, por lo que la lista podría llegar a mil personas. "Tendríamos que pagar un montón de plata", se rió.

Al respecto, durante su paso por el programa que conduce Flor Peña, Iván de Pineda explicó que aquellas declaraciones suyas sobre lo caro que le saldría casarse habían sido sacadas de contexto.

Iván y Luz se conocieron cuando tenían 23 años e inmediatamente iniciaron su relación sentimental. Pero recién en el 2018 decidieron apostar a la convivencia, cuando había menguado los viajes por el mundo del modelo y conductor. "El compromiso ya está asumido y tomado. Cada una de las decisiones que se toman son importantes para nosotros. Está buenísimo. Yo me tomo las cosas con responsabilidad. Hemos generado un tipo de relación bastante especial, que quizás muchos no entienden, pero bueno... Cuando uno ha basado la relación en la distancia, las cosas no son iguales", explicó sobre su vínculo a veces cuestionado por el qué dirán.