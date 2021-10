"Los contenidos de la tv van a ir cambiando"

10/10/2021 - 22:35 Pura Vida

El director de la única ficción local en la grilla argentina, "La 1-5/18", Jorge Nisco, consideró que las telenovelas "van a transitar por las plataformas y a la televisión le queda muy poco, pero igual va a durar un tiempo más", y evaluó que los contenidos televisivos "estarán más volcados a los juegos, los shows, los realities y la información".

En una entrevista con Télam en el set de la tira de Polka, escrita por Lily Ann Martin, Jessica Valls y Marcelo Nacci y creada por Adrián Suar, el experimentado director de TV definió a la telenovela estrenada hace dos semanas por la pantalla de eltrece como "una historia de amor" en la que "los conflictos de las personas son localizados en el entorno de un barrio marginal".

Luego de la etapa más complicada de la pandemia de coronavirus y la cuarentena, "La 1-5/18" fue la primera, y es hasta ahora la única, ficción producida localmente para la televisión argentina, con el protagónico de Agustina Cherri, Esteban Lamothe, Gonzalo Heredia y un gran elenco.

El debut de "La 1-5/18" obtuvo buenos niveles de audiencia, pero no volvió a alcanzar los picos de 16 puntos de rating cosechados en el primer episodio.

Consultado sobre algunas críticas recibidas en las redes respecto de que la tira busca explotar la situación social en que se enmarca o que algunos intérpretes no dominan del todo bien el acento o la jerga, Nisco respondió que "las novelas son novelas: tienen sus propios códigos, hay gente que le gusta y otra que no".

"Pero los (personajes) peruanos son (actores) peruanos. Y los paraguayos, también. Representan su país con sus modismos y su idiosincrasia. Por eso la apuesta que hizo Adrián (Suar) de convocar a actores de otros países que está bárbaro, en lugar de poner actores argentinos a componer otras nacionalidades", explicó.

A lo largo de tu trayectoria has hecho comedias, acción, thriller, drama, ¿en qué género te sentís cómodo?

Me gusta hacer todo; variar y cambiar. Quizá, por mi formación, lo que más me llama es el suspenso. Pero no le saco el cuerpo a nada porque todo me divierte. Estaba por hacer la segunda parte de "Epitafios" y me convocaron para hacer "High School Musical", y pensé que nunca más iba a tener la oportunidad de hacer un musical con una súper producción. Entonces, decidí hacer lo que no había hecho, a pesar de que la primera parte de "Epitafios" había sido un éxito.

¿El hecho que fuera terreno desconocido es lo que te terminó de persuadir por ser un desafío?

Los desafíos son lo único que te mueve, no lo que ya sabés hacer. El miedo es lo que siempre me mueve a hacer una cosa en lugar de otra.