"Masterchef" completó la lista de famosos y pone primera

12/10/2021 - 22:25 Pura Vida

Se terminaron los preparativos para la tercera edición de "MasterChef Celebrity". El próximo lunes 18, la cocina más conocida de la TV recibirá a los 16 famosos que aceptaron el desafío de preparar comida para los exigentes paladares del jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Hasta el momento, Telefé y la productora Boxfish habían confirmado la firma oficial de la participación de la medallista olímpica, Paula la "Peque" Paretto, las actrices Catherine Fulop y Luisa Albinoni, el actor Gastón Soffritti, la mediática Charlotte Caniggia y el periodista Paulo Kablan.

Pero a días de que se inicien las grabaciones, el periodista Lío Pecoraro compartió la lista completa del plantel de la nueva edición del reality gastronómico más exitoso de la televisión, que a su vez fue reflejado por Laura Ubfal en su portal. A los nombres ya conocidos, se suman el ex mundialista Héctor Adolfo "Negro" Enrique (amigo de Diego Armando Maradona), la conductora Denise Dumas, el periodista Tití Fernández, la mediática Mica Viciconte, Joaquín Levinton (el lider de Turf), Juariu (la expanelista de Bendita), la modelo Mery del Cerro y la boxeadora, la "Tigresa" Acuña.

Este variopinto grupo tendrá también al humorista José Luis Gioia y al actor y conductor Tomás Fonzi haciendo de las suyas entre hornallas y desafíos culinarios.

Entre los nombres de los convocados se había filtrado el de Celia, la madre del futbolista Lionel Messi. Al respecto, el conductor de "MasterChef Celebrity", Santiago Del Moro, señaló durante una entrevista con el programa "Implacables": "Con la mamá de Messi estuvieron en conversaciones hasta último momento, todavía no está cerrado. Había una cuestión de horarios y de viajes que tiene ella. Celia es fanática del programa y tiene ganas de estar, eso es lo que me llegó a mi", comentó.

Y sobre la participación de Victoria Braier, más conocida como Juariu, la panelista de Bendita que habría abandonado el ciclo de elnueve, que conduce Beto Casella, para probarse en el certamen gastronómico, Del Moro, contó: "Es cierto como dice él, estas cosas se hablan con otro tiempo. Según tenía entendido cuando me contaron que Juariu iba a estar en el programa, yo pregunté y me dijeron que iba a estar en Bendita también. Después a último momento no sé qué paso".

A juzgar por los nombres que se difundieron, la producción de "MasterChef Celebrity" buscará repetir su probada y rendidora fórmula, en materia de audiencia, reuniendo a referentes de la actuación, el deporte, la música y el mundo mediático en un mismo reality.

El ciclo saldría al aire a mediados de noviembre, cuando el certamen pastelero "Bake Off" ya se haya despedido de la pantalla. Para esa fecha, la novela turca "Doctor Milagro" también estaría fuera de la programación, por lo que Telefé aún está definiendo qué productor acompañará la vuelta de uno de los realitys que más rating le ha dado al canal de las pelotitas.

Mientras tanto, hay gran expectativa no solo entre el público sino también entre los participantes. La primera en ser anunciada oficialmente por la productora, la "Peque" Paretto compartió su entusiasmo en las redes sociales." Creo que hay un momento para todo y las cosas se dan de la forma y en el momento que se tienen que dar. Hoy estoy en un momento de cierre de carrera deportiva y de cierre de un gran capítulo en mi carrera médica. Hoy estoy rearmando mi rutina de vida, con muchos proyectos que ordenar para empezar nuevos capítulos. La vida me puso este desafío, un stop "justo" en el único momento en el que podría hacerlo.. Así que no hay excusas... Ahí vamos MASTER CHEF!", escribió la deportista.