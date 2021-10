"CHANO" SE SINCERÓ SOBRE SU ADICCIÓN: "CONSUMÍA LLORANDO"

14/10/2021 - 21:29 Pura Vida

Todavía no transcurrieron tres meses de aquel brote psicótico en el que Santiago "Chano" Moreno Charpentier, el exlíder de Tan Biónica, terminó baleado por un policía, en un confuso episodio en el que perdió el bazo, el páncreas, el riñón izquierdo y le suturaron una perforación del colon. Pero el músico parece ir recuperando cierto control sobre su vida tras su estadía en un centro de rehabilitación adonde pudo comenzar a mirar su adicción como la enfermedad que es, según lo aseguró durante la extensa charla que mantuvo con Jorge Lanata en su programa radial "Lanata sin filtro", adonde además confesó: "Consumía llorando, llamaba al dealer diciendo 'no quiero más esto para mí'", y reconoció que ya no podía "manejar" su adicción.

"Tengo 40 años y cuando consumía terminaba muy mal, al borde de un brote psicótico, desde una semana antes no me acuerdo nada. De hecho, la última vez que vine acá te mentí, dije que estaba bien, pero ahí hubo varios días que no sé qué pasó", contó "Chano".

Y admitió que ya no podía manejar solo su adicción. "Unos días antes me interné, no le dije a nadie. Me interné muchas veces, el consumo era triste, no era algo de fiestas, social ni nada, consumía solo y estaba paranoico pensando que había gente en mi casa, consumía llorando, llamaba al dealer diciendo no quiero más esto para mí. Cuando estás con el consumo activo es difícil parar solo, parás con una tocada de fondo y tuve varias, pero esta vez no me acuerdo nada".

Cuando Lanata le preguntó sobre aquel momento en el que se despertó en el sanatorio Otamendi, después de resultar herido por un policía, "Chano" explicó: "Me acuerdo que me despierto atado, las muñecas contra la cama, no recordaba nada y quería que me suelten, me fueron dando medicación para calmarme, lo mandaron a mi hermano Bambi a contarme, es una de las personas que más quiero y no podía creer cuando me contaba lo que pasó, no lo creía, pensé que era algo que me dijeron para que parara de consumir".

El músico que estrenó la canción "Quarentina", nacida en el tiempo de su internación en el centro de rehabilitación quiso también echar luz sobre su enfermedad. "Padeciendo la enfermedad que padezco, y le digo enfermedad porque hay gente que no entiende que lo es, igual que la obesidad, hay gente que sufre y te estigmatizan por ser estrella de rock, camarines y nada que ver, los camarines están poblados de gente sana. Yo me quería lastimar a mí mismo, es una pulsión que hace mi cabeza, mi cabeza sabe que soy inteligente para eso y las ganas no me vienen diciendo 'qué rico', sino diciendo 'puedo ir a ese lugar, salir con esa chica que en el bolsillo tiene lo que yo quiero'", explicó y dijo que "el deseo de un adicto es consumir y contarlo", a lo que Lanata lo interrumpió: "Es una fantasía". Y "Chano" le dio la razón: "El ejemplo es que la mayoría de los adictos llaman al dealer para decirle que le compran 200 dólares y a las dos horas 200 más y a las seis de la mañana le golpeas la puerta pidiendo más. Yo era camarero y siempre arrancaba el día sin plata porque lo había gastado el día anterior, entonces cuando había 4 mesas ya calculaba la plata e iba llamando al dealer y terminaba casi duro sin poder hacer nada".,

Ahora, More Charpentier está feliz con su pronto regreso a los escenarios. "Es mi vida, no pregunté ni cuánto voy a cobrar, me gusta estar con la gente y me acostumbré a que me puteen y que me quieran… Estoy agradecido de todas las que me perdonaron y que la gente me quiera venir a ver", dijo respecto de los shows que ofrecerá el próximo mes.