ABEL PINTOS YA HACE HISTORIA CON SU MÚSICA

15/10/2021

Abel Pintos inició con un festivo e impecable recital en el recinto porteño Movistar Arena la imponente serie de 12 presentaciones continuadas en la misma sede de su más reciente disco "El amor en mi vida" con el que además volvió a escena tras el impasse impuesto por la pandemia.

El reencuentro entre el músico y autor con "La Familia" -como se conoce a la legión mayoritariamente femenina que lo sigue e idolatra- se dio, además, junto al estreno de las 15 nuevas canciones del álbum en cuestión y después de que Abel fuera padre y se casara con Mora Calabrese.

"Esta noche empiezan los conciertos de una gira que no sabemos a dónde nos va a llevar, una especie de salto al vacío que nos llena de vida, ilusión y expectativa. Pero además lo hacemos con canciones que son muy nuevas y que en este momento cobran vida y que nosotros estamos descubriendo igual que ustedes con la mística de las cosas que se hacen cara a cara", reflexionó Pintos.

Si bien Abel tuvo la oportunidad de duplicar el aforo, previsto para 2.500 personas, ya que las disposiciones se volvieron elásticas con el correr del tiempo, lejos de cuando se abrió la venta de entradas, el bahiense prefirió respetar lo planeado, para no perjudicar a quienes agotaron las 30.000 ubicaciones disponibles para una docena de shows.

Ya sin rastro alguno de sus orígenes en el folclore, Abel se adentró con mayores bríos en esas aguas de la música hispanoamericana de carácter global para ponerla en diálogo con sus propias e íntimas búsquedas compositivas que ya venían dialogando exitosamente con el pop y la balada.

En ese cauce a su banda habitual sostenida en las guitarras de Ariel Pintos y Marcelo Predacino, el piano de Alfredo Hernández, la batería de Colo Belmonte y el bajo de Alan Ballan, incorporó las sólidas voces femeninas de Mery Granados y Antonella Giunta.

"Vamos a seguir cuidándonos pero a gozarla también", propuso enseguida mientras el programa musical incluyó "Cien años" y "El adivino", antes de retomar las novedades con "De ida y vuelta", "Disparos" y "Nosotros".

En una entrevista con el diario La Nación, Pintos había anticipado: "Vamos a tocar todas las canciones del disco pero, a diferencia de cómo lo acostumbré a hacer durante muchos años, no en el orden del disco. Se van a entrelazar canciones del disco nuevo con otras. El concierto está en el orden de las dos horas, con la banda que me acompaña desde hace ya un tiempo, y a la que se han agregado Mery Granados y Antonella Giunta. Es una novedad para mí porque nunca trabajé con dos cantantes. Los coros siempre estuvieron a cargo de Ariel o de Marcelo. Ellas vienen a darle otra energía, a ayudarme a interpretar o reinterpretar las canciones, de otra manera", reveló.

Y sumó más novedades. Los cuatro primeros conciertos los abrirá Magdalena Cullen, la joven que conquistó al público a través del reality "La Voz Argentina", y que llegó a semifinales. "Ella va a abrir los cuatro primeros conciertos. Los próximos cuatro, Joaquín Jacob, que es un chico de Bahía Blanca con el que empezamos a trabajar hace poco tiempo. Y en los últimos cuatro todavía no lo sé. Lo de Magdalena me hacía mucha ilusión. Me parece que es una cantante que tiene mucho por descubrir, por trabajar y por ofrecer al público", explicó y recordó que descubrió a la joven haciendo "Muchacha ojos de papel". "Hubo algo de ella que me emocionó mucho. La considero talentosa y virtuosa", remarcó.

Los recitales de Pintos con localidades agotadas cumplirán su primera tanda hasta el domingo 17 y luego retomará desde el 20.