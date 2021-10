Vanina Escudero recuperó la calma después de una cirugía de urgencia

16/10/2021 - 22:51 Pura Vida

A veces, la vida cambia de planes sin avisar, y Vanina Escudero, la hermana de Silvina, la actual panelista de "Los Mammones" lo experimentó en carne propia.

Después de un largo año sin ver a su familia, ya que se mudó a Uruguay junto a su esposo Álvaro Navia y sus dos hijos, la bailarina viajó a Buenos Aires con los pequeños para reencontrarse con sus afectos, y lo que parecía el mejor plan del último tiempo, terminó convirtiéndose en los días más angustiantes de su vida: la internaron de urgencia por un folículo hemorrágico que le generaba "mucho dolor" y terminaron operándola.

Ya de alta, Vanina usó las redes sociales para agradecer el apoyo de su familia, sus seguidores y la excelente atención del cuerpo médico. "Toda mi vida gocé de buena salud y pasar por esto es algo que simplemente no me hubiese imaginado. Estuve 7 días internada (más los 2 días anteriores que entré y salí previos a la cirugía) y necesito agradecer", comenzó escribiendo y continuó: "Agradecer que mi familia estuvo ahí para asistirme y contenerme; agradecer que llegué a una clínica de excelencia donde trabajan profesionales del carajo con un amor y una dedicación impresionante; agradecer que mi amor pudo llegar desde Uruguay; y a cada uno que me llenó de palabras de cariño y buena energía!".