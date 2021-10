Moria usó su ironía para apuntar contra Susana

16/10/2021 - 23:16 Pura Vida

Aunque compartieron una época gloriosa y varios éxitos, la relación entre Moria Casán y Susana Giménez nunca llegó a ser la de grandes amigas, algo que la "One" siempre dejó en evidencia durante sus visitas al programa que conducía la estrella de Telefé.

Y la tirantez en este vínculo artístico volvió a hacerse sentir en las últimas declaraciones de Moria, quien sin nombrar a Susana, marcó la diferencia que existe entre ambas con respecto a lo que piensan sobre el país. "A los argentinos nos va mal porque somos jodidos, estigmatizamos, no nos gusta que al otro le vaya bien... Pero nunca tuve ganas de irme a vivir afuera, este país es maravilloso y hay que disfrutarlo", señaló Casán y rápidamente sus palabras fueron tomadas por el periodista Rodrigo Lussich, de "Intrusos" como una clara referencia a Susana, quien decidió instalarse en Uruguay apenas estalló la pandemia de coronavirus, quejándose de que la Argentina iba camino a convertirse en "Argenzuela".

Además, en el ciclo que conduce María Laura Santillán para Infobae, Moria había agregado: "Yo voy a apostar por el país siempre trabajando y no quejándome. Si no me gusta, me rajo. Yo siempre construí todo acá. Yo pago mis impuestos, nunca recibí un peso del Estado".

Enterada de que Lussich interpretó sus declaraciones como un dardo lanzado a Giménez, la "diva ortomolecular" usó su cuenta de Twitter para aclarar, aunque la embarró más: "El único palito que conozco es Palito Ortega y lamentablemente no veo tele uruguaya, país al que adoro y mis supuestas rencillas con la argenzuela woman eran acting para su programa megamillonario", comenzó escribiendo.

Y siguió: "Al que muchas veces asistí sobre todo en la época del 1 a 1 donde me pagaban en dólares, tampoco era tanto amor, lo mío también es clítoris caja, no la juzguen mal, no es desagradecida, tiene desarraigo monetario. Tal vez dolarizados regrese al copyright de la Carrá. #LaSusy", dijo, hablando de su colega y haciendo referencias a los supuestos plagios que habría hecho de temas de la artista italiana.

La semana pasada Susana Giménez fue reconocida como "Mujer Ícono de América", en Uruguay.