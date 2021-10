“Chano” volvió a hablar de su duro episodio: “Dios sabe por qué hace las cosas”

18/10/2021 - 20:54 Pura Vida

"Yo creo que Dios sabe por qué hace las cosas y a mí ese balazo me sirvió, más allá de que haya perdido el riñón, el bazo, parte del páncreas, la bala entró y salió a tres milímetros de la columna, por lo que podría no haber caminado nunca más". Así reflexionó "Chano" Moreno Charpentier, el ex Tan Biónica, en un mano a mano con la Juana Viale, sobre aquel confuso episodio con un policía, en medio de un brote psicótico por el consumo de drogas que lo llevó a terapia y a rehabilitación.

Sobre sus días en la clínica, dijo: "Es raro para los que no conocen una comunidad terapéutica, tenemos una estructura inquebrantable. Te dan 8 cigarrillos por día para fumar y vamos a pedirlos en fila", citó como ejemplo, y agregó: "Parece bizarro, pero es uno de los mejores lugares en los que estuve en mi vida".