Valdés aseguró que Tinelli tiene nuevos proyectos

18/10/2021 - 20:57 Pura Vida

No ha sido un año fácil para Marcelo Tinelli ya que su vuelta a la grilla televisiva con "La Academia" en reemplazo del clásico "Bailando" no rindió el rating esperado, pero aún así le fue buscando la vuelta y logró repuntar un poco con la incorporación de talentos infantiles a la pista. Y fue su pareja, Guillermina Valdés, también jurado de ShowMatch, quien adelantó que éste está siendo un año de cierre para el conductor, ya que tendría nuevos proyectos.

"Marcelo está disfrutando un formato que duró muchos años y haciendo un cierre lindo. Él sabe que es un formato que muchos años fue para adelante. Tiene muchos proyectos y muchas ideas, entonces festeja un cierre para que exista un nuevo comienzo que está gestando. Creo que los comienzos surgen cuando uno cierra con amor las cosas", dijo Guillermina consultada por el programa "Implacables".

Por otra parte, admitió que se siente muy cómoda formando parte del jurado junto a "Pampita" Ardohain, Ángel De Brito, Hernán Piquín y Jimena Barón, aunque no comparte grupo de whatsapp con sus colegas.

"Estoy muy tranquila, aprendiendo y tratando de ser verdadera con lo que digo. Ser justo muchas veces es difícil, pero lo intento", dijo y agregó: "Con el jurado me llevo bien. No estoy en el grupo de Whatsapp. Yo vengo a laburar y me voy. Me llevo súper bien con todos, son divinos. Tenemos una relación laboral". Al vínculo con Marcelo también lo definió como "re-lindo".