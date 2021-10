Mauro Icardi confirmó la reconciliación con Wanda Nara

19/10/2021 - 19:07 Pura Vida

Luego de varias horas de silencio en las redes sociales, Mauro Icardi confirmó su reconciliación con Wanda Nara. El jugador de Paris Saint-Germain subió un posteo en su cuenta de Instagram en el que se lo ve abrazado a la madre de sus hijas, Isabella y Francesca, y en el que le dedica unas tiernas palabras

“Gracias, mi amor, por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te Amo”, escribió Mauro Icardi.

“Cuánto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanás cuando tenés el perdón de a quiénes heriste, @wanda_icardi”, continuó.

Además del mensaje, publicó dos fotos, donde se lo puede ver con Wanda, abrazados.

Por el momento no hubo ninguna confirmación de parte de la modelo y empresaria sobre si volvieron a estar juntos. El posteo se dio pocos minutos después de que el PSG, equipo donde juega el delantero, se impusiera en la Champions League. Para este encuentro, Icardi pidió no jugar, ya que no está bien anímicamente por la crisis que ¿atravesaba? la pareja.