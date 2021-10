Luciano Pereyra estrenó su nuevo single "¿Para qué quieres volver?"

22/10/2021 - 00:27 Pura Vida

A punto de comenzar su serie de 12 conciertos en el estadio Luna Park, que se extenderán durante este mes y noviembre, Luciano Pereyra presenta su nuevo single y video "¿Para qué quieres volver?", que habla de un amor terminado que quiere regresar.

La canción compuesta por el propio Luciano, junto a Andrés Castro y Daniel Santacruz tiene un ritmo atrapante y todos los elementos para convertirse en el nuevo hit del cantante argentino.

El video de "¿Para qué quieres volver?", dirigido por Migue Vázquez, cuenta con la participación especial de la conocida modelo e influencer "Cande" Ruggeri, hija del futbolista campeón mundial de la selección nacional Oscar Ruggeri.

Mientras disfruta de la alegría de volverse a subir a los escenarios, y estrena nuevas canciones, Luciano contó en "La Viola" que guarda sus ideas en el celular, lo mismo con las letras, y una vez que llega al estudio las desarrolla junto a sus colaboradores. "Comenzamos un ida y vuelta muy interesante, buscando determinados arreglos, acordes, y en definitiva es una forma de entender al otro. Soy muy curioso", explicó.

Y agregó que en esos días de composición y grabación, busca de no escuchar mucha música. "Me detengo a buscar detalles, distintos sonidos. Me divierte esta forma".