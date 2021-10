Charly García cumple 70: Mirá cómo los recibe el ícono del rock argentino

23/10/2021 - 13:11 Pura Vida

Cada 23 de octubre, tanto para la cultura del rock argentino como la general, es especial. Sin embargo, este lo es aún más. Y es que Carlos Alberto García Moreno, mejor conocido como Charly García, cumple "sus primeros" 70 años. “A él le encanta cumplir años, encontrarse con sus amigos y tocar. Siempre. Por eso cada año le organizamos una buena fiesta. Pero esta vez no quiere saber nada con el número 70: no quiere que esté en la torta, en ningún cartel, en ningún lado”, confiaron distintas voces de su entorno.

”Estoy expectante porque siempre los cumpleaños son raros, ¿viste? Y algo va a pasar, ya empezó a pasar con el programa, pero yo sé que me van a homenajear”, había confesado el propio Charly en su primera aparición pública en casi dos años. Fue hace diez días en Los Mammones, luego de que Lito Vitale, Hilda Lizarazu, Rosario Ortega, Benito Cerati, Leo García, Fernando Samalea y el conductor Jey Mammon lo celebraran al versionar distintas páginas de su dorado repertorio. Charly llamó por teléfono para dar su bendición y así pudo volver a escucharse su voz después de mucho tiempo.

Formalmente, la última vez había sido en la noche del 11 de diciembre de 2019, en el Estadio Luna Park, en lo que es, hasta ahora, su show más reciente: 50 minutos en los que comprimió buena parte de su carrera, desde “No llores por mí, Argentina” hasta “Lluvia”, pasando por “Parte de la religión”, “King Kong” y “Demoliendo hoteles”. Luego se levantó de su sillón y se retiró para hacer una pausa que devino en un largo intervalo durante el cual el público se rompió la garganta gritando “¡Alberto presidente, Alberto presidente!” (el día anterior había sido la asunción de Fernández) y la Marcha Peronista.

Según recordaron varios testigos, esto molestó a Charly en su camarín: el artista no podía comprender que su gente expresara más alegría por el nuevo presidente que por su propia figura. Así, los hizo esperar casi una hora. De nuevo en el escenario, interpretó “Desarma y sangra” (Serú Girán) en el piano y, cuando su banda estaba lista para sumarse y seguir tocando, García bajó el telón: “Bueno, chiques, ahora a sus casas”. Y se fue para ya no volver. En los meses sucesivos, apenas pudimos tener a un Charly a cuentagotas.

Para febrero de 2020 tenía en agenda un show en el Cosquín Rock. Pero el 29 de enero, 10 días antes de concretar su presencia en el festival de las sierras cordobesas, se cayó en su casa, golpeándose el lado derecho de su cadera, que había sido operada cinco años atrás. Su médico le indicó al menos un mes de reposo, con lo cual García no se presentó a tocar: en su lugar estuvo su banda, The Prostitution, junto a León Gieco, Nito Mestre, Andrés Ciro y artistas de las nuevas generaciones, como Louta, Nathy Peluso y Bandalos Chinos.

Con la llegada de la pandemia, las posibilidades de ver a Charly sobre un escenario se redujeron a cero. Y para peor, a fines de mayo se encendieron todas las alarmas cuando fue internado de urgencia por un cuadro de fiebre alta, intensos dolores musculares y síntomas respiratorios. Los tests de coronavirus que le efectuaron en la clínica dieron negativo y, días más tarde, recibió el alta médica.

El 5 de junio de 2020, apenas una semana después de esa internación, en los servicios de streaming apareció Pettinato Plays García, un disco en el que el Roberto Pettinato reinterpretó tapadas del repertorio de Charly en clave jazzera, contando con la colaboración del propio García. Grabado durante mayo de 2019, en tres de los 11 tracks (”Happy and Real”, “Tango en segunda” y “Say No More”) puede oírse la voz más actual del fundador de Sui Generis, Serú Girán y La Máquina de Hacer Pájaros, muy cargada de sentimiento y fiebre de vivir. Es el último registro oficial de García en un álbum hasta el momento.

Y si decimos “hasta el momento” es porque Charly viene trabajando en una nueva obra. “El disco que estoy haciendo ahora es completamente diferente al último. Está todo pensado, no hay una coma de más. Lo anti Random (...). Random me va más para el corazón. Me parece un disco amoroso, bueno. Era aleatorio, justamente. Éste quiero que sea riguroso. No sé por qué. Debe ser por eso de 2001, de que las máquinas dominan el mundo”, contó Charly en 2018 en una entrevista con Rolling Stone. También reveló que tanto Kill Gil (2010) como Random y el que saldrá próximamente los hizo “sin salir de esta cama” y con un iPad como instrumento principal. “Si puedo tener un grabador de cinta mejor, pero esto es lo que pasa ahora. Es alucinante”, definió sobre su gran aliado tecnológico.

Ayer, un día antes de su cumpleaños, habló con Roberto Pettinato y le confirmó que el álbum se va a llamar La Lógica del Escorpión. “La lógica del Escorpión es que... ¡no hay lógica! Es suerte”, bromeó Charly. En una charla con fans ocurrida en marzo de este año, Charly reveló que tiene listas una veintena de canciones nuevas y que su intención es editar todas. “Al disco le falta la mezcla final y la masterización. Está en un punto en que siente que si le agrega más cosas, lo puede arruinar”, soplan cerca de García. “Yo le gané a la pandemia, porque cuando se termine voy a tener mi disco listo: ¡no me quedé de brazos cruzados!”, dicen que dice el artista.

Uno de los privilegiados en escuchar las nuevas canciones es José Palazzo, factótum del Cosquín Rock y encargado de producir los shows de Charly en los últimos años. “Lo volví a ver hace poco y me invitó a escuchar el disco: fue una hermosa experiencia postpandémica”, le contó el cordobés a Teleshow. “El álbum tiene cosas maravillosas y él está fascinado con lo que grabó, muy entusiasmado. Me explicó que lo grabó todo él: Charly sampleó muchos instrumentos y después los tocó él. Eso lo mantuvo muchas horas en el estudio, cosa que a él le encanta”, describe el productor.

Por ahora no hay proyectos de show en vivo. Sin embargo, Palazzo dice que “lo que más le gusta a Charly es tocar y que lo vea su público. Tiene muchas ganas, pero todavía no hemos hablado de su vuelta a los recitales”.

“En el estudio él está pidiendo constantemente cosas y procesos de audio que no son convencionales. Es muy experimental, uno debe estar al pie del cañón y tiene que saber resolver estos pedidos de forma casi urgente”, cuenta Nicolás Ottavianelli, más conocido como Rispico. Es tecladista de Turf y, junto a su compañero de banda Fernando Caloia, son dueños del estudio Cathedral. Allí Charly grabó Random y ambos oficiaron de técnicos de grabación, con lo cuál experimentaron el comportamiento de García a la hora de hacer un disco.

Ottavianelli ejemplifica: “A él le gusta mucho dividir las señales y procesarlas de maneras diferentes. Como agarrar una guitarra, dividir la señal y mandar una a un marshallito (un pequeño amplificador Marshall) que tiene al lado de él, con la ganancia al mango. Y el otro canal mandarlo a un equipo que está en la sala, al palo y ponerle un flanger. Todo el tiempo está queriendo ampliar el espectro sonoro. Sus pedidos no son complicados, son muy artísticos”.

“A Charly le gusta cambiar entre los discos: de lugar, de estudio, de equipo de trabajo. Sé que está grabando en otros lugares”, agrega Ottavianelli. Aunque nadie del entorno de Charly quiere dar precisiones acerca de fechas de edición o artistas invitados (”Ni siquiera tiene un contrato vigente con una discográfica ni está en conversaciones concretas con ninguna”, afirman), David Lebón tiró la primera pista. “El otro día yo lo invité a él a mi disco. Y me dijo: ‘Bueno, si vos ponés una guitarra en el disco mío que estoy haciendo, yo voy y canto en el tuyo’. Hicimos un deal. Por supuesto que yo le dije que sí a él y él me dijo que sí”, dijo en una entrevista con Futurock en febrero de este año.

Y en la conversación telefónica que tuvo ayer con Pettinato, se supo que el disco tendrá una canción titulada “Rock & Roll Star”. “Vi que la letra habla, de alguna manera, de los malos managers, ¿no?”, le preguntó el humorista. “Sí, que son todos. Deberían tener un trabajo honesto”, respondió Charly parafraseando a Pappo. “No existe el manager perfecto, o sería alguien como Brian Epstein, el de Los Beatles, de esos que te hace triunfar en serio. Después, si te roban, bueno...”, agregó. “Estuve ahí, toqué ahí... ¿quedó mi saxofón o lo borraste?”, quiso saber Petti. “¡Quedó!”, le confirmó García.

Por estos días, Charly está ensayando con la columna vertebral de su última formación: Fabián Zorrito Von Quintiero, Fernando Samalea, Rosario Ortega e Hilda Lizarazu. Si bien al comienzo de la pandemia el círculo de Charly se había reducido a su novia Mecha Iñigo, su cuñado Facundo Iñigo, su hijo, Migue García, y unos pocos asistentes, de a poco se fue abriendo. “Mucha gente que conozco no tomó contacto con García durante un tiempo y eso hizo que, en algunos casos, se malinterpretara y se creyera que era un filtro. Pero no era ningún filtro: era el temor a que se agarre covid, algo lógico y razonable por su edad”, explicó Palazzo.

Eso comenzó a cambiar a partir de abril de este año, luego de que el músico recibiera la primera dosis de la Sputnik V. “Está muy contento y aliviado. Se anotó como cualquier ciudadano y esperó pacientemente que le llegue la notificación. Una vez que la recibió, se presentó en el vacunatorio de Parque Chacabuco y recibió la vacuna”, le dijeron a Teleshow desde su entorno.

Otros sostén importante en la actualidad de Charly es la familia Cerati. La última navidad la pasó junto a Lilian Clark y Laura Cerati, madre y hermana de Gustavo, anfitrionas de una fiesta en la que además estuvieron presentes Benito y Lisa Cerati (quien está en pareja con Facundo Iñigo). “Esa noche, Charly se quedó un buen rato viendo un fondo de pantalla de pececitos en la tele. Era como un abuelito, daba una ternura. Me siento muy cercano a él: le veo en sus ojos esa cosa que yo también tengo. Veo detrás de la coraza y conecto mucho con él y él conmigo. Siempre está muy feliz de verme y me genera algo muy fuerte“, contó el hijo mayor de Cerati en una entrevista con Jey Mammon.

“A Charly lo incomodan un poco los tributos que se le están haciendo. Siente que son para gente que ya no está en este plano y no para los que están vivos”, comentan cerca de García. Pero Hilda Lizarazu contradice esta afirmación: “Hoy le decía: ‘¿Vos te das cuenta de la bola de amor que estás generando y que lograste, nada más y nada menos, que con tu música?’. Está muy emocionado y no sé si se esperaba que le hicieran tantos homenajes”, le dijo la cantante a Teleshow.

“Él sigue produciendo, creando y tocando. Pasa sus horas y sus días escuchándose a sí mismo y regrabando y entretenido en ese lugar, lo que me parece bastante coherente en él”, agrega Hilda. También revela que esta semana “estuvimos ensayando algunas canciones con él, el Zorro (Quintiero), Samalea, Rosario... Estuvimos preparando temas para el festejo mismo”, dice aunque prefiere no aclarar si se trata de alguno de los shows homenaje que se harán esta tarde en el Centro Cultural Kirchner o la celebración íntima para amigos y familiares que se realizará por la noche en algún lugar de Puerto Madero. “Con Charly nunca se sabe...”, suele decirse.

Lo que sí cuenta Lizarazu es que el célebre oído absoluto de Charly permanece intacto: “Hoy en un momento, sonó un timbre. ‘Tan, tan’. Y él dijo las notas: ‘Sí, Sol’. Yo fui a corroborarlo en el piano y me dijo: ‘Ah, ¿no me creías que tengo oído absoluto? (risas). Está bueno que él esté vivaz y conectado con lo que vendrá”, cierra la cantante.