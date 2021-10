Murió el actor James Michael Tyler, conocido por su papel de Gunther en “Friends”

24/10/2021 - 18:33 Pura Vida

El actor James Michael Tyler, mundialmente conocido por dar vida a Gunther en la comedia “Friends”, murió los 59 años tras perder una batalla contra un cáncer de próstata. “Está en etapa tardía, así que probablemente me atrapará”, había dicho en junio. Tenía 59 años.

Kevin Bright, quien fuera uno de los directores de “Friends”, anunció la triste noticia a través de su Twitter. “Falleció anoche. Era una persona increíble que pasó sus últimos días ayudando a los demás. Dios te bendiga James, Gunther vive para siempre”, escribió Bright.

En los últimos años no estuvo muy activo en la industria del entretenimiento y apenas apareció en un puñado de series. Los cortometrajes The Gesture and The Word y Proccessing fueron sus últimos dos proyectos. Además, tuvo una breve aparición en Friends: The Reunion.

En el especial de la serie, que se emitió en HBO Max, los protagonistas Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Matthew Perry charlaron a través de una videollamada con Tyler. Allí contaron que hacía tiempo que sabían sobre su enfermedad y compartieron varias perlitas de las grabaciones del show.

El 20 de junio, James M. Tyler había dado detalles de su lucha contra el cáncer. “Me lo diagnosticaron en septiembre de 2018, cuando ya se había extendido hasta los huesos”, reveló en Today Show.

Durante la entrevista, el artista contó que la enfermedad había empezado a “mutar” durante la pandemia de coronavirus y su situación era muy delicada. Incluso, durante los últimos meses de su vida ni siquiera podía caminar.

Entré lágrimas, Tyler instó a la audiencia para que se realice estudios médicos correspondientes. Y en ese sentido, lamentó que él no haya escuchado a su esposa cuando le recomendaba que se preocupara por su salud. “Pidan a su médico una prueba de PSA (antígeno prostático específico), detectada a tiempo es tratable en un 99%”, destacó.