Elton John lanzó el disco más atrevido e interesante que produjo hasta la fecha

25/10/2021 - 20:30 Pura Vida

Elton John lanzó "The Lockdown Sessions", un álbum de colaboraciones grabadas de forma remota durante los últimos 18 meses que incluye el single número 1 del Reino Unido "Cold Heart (remix de PNAU) con Dua Lipa", y las pistas anteriores "Finish Line" con Stevie Wonder y "After All" con Charlie Puth.

En marzo de 2020, Elton se vio obligado a hacer una pausa en su gira "Farewell Yellow Brick Road", que batió récords, debido a la pandemia de coronavirus. A medida que el mundo comenzó a cerrarse, se presentaron diferentes proyectos con artistas que Elton había disfrutado conociendo a través de su programa de Apple Music, "Rocket Hour". Ese fue el inicio de uno de los discos más atrevidos hasta hoy que ha llamado "The Lockdown Sessions".

Este álbum vio a Elton cerrando el círculo y volviendo a sus raíces como músico de sesión. Si bien no fue fácil grabar durante una pandemia, se desafió con magníficos resultados.