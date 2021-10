Matías Alé confesó estar enamorado de “La China” Suárez con una polémica declaración: “Quiero que me arruine la familia”

26/10/2021 - 10:41 Pura Vida

Matías Alé opinó sobre el escándalo que se desató cuando Wanda Nara descubrió que su marido, Mauro Icardi, se mandaba mensajes hot con la China Suárez y decidió contarlo al mundo a través de Instagram.

La actriz fue duramente criticada e incluso fue apodada como “la robamaridos” por los usuarios de las redes sociales debido a que esta es la tercera vez que “se mete” con hombres casados y con hijos: el primero fue Nicolás Cabré, que mantenía una relación con Eugenia Tobal; el segundo, Benjamín Vicuña, que estaba casado con Pampita; y el tercero, Icardi.

Fue entonces cuando Alé, invitado a "Espléndidos e infidentes", expresó con sinceridad lo que opina sobre la China: “Yo quiero que me arruine la familia. Que me arruine todo. Quiero que la China venga y me haga un destrozo. Me encanta”.

Ante la sorpresa de los presentes, Adriana trató de explicar un poco más qué fue lo que Alé quiso decir: “Está enamorado de ella. Ya lo dijo al aire antes. Juega para todos lados”.