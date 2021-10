Nataly Jugo conquista todo escenario al que lleva su música

27/10/2021 - 20:56 Pura Vida

Nataly Jugo es la "dueña de la cumbia", pero su trayectoria no siempre estuvo vinculada a este género. Debutó con el folclore cuando tenía 12 años, empujada por su padre, el mismo que años después la ayudaría a darse a conocer con la cumbia, y a conquistar escenarios cantando con pistas. Hoy la acompaña una banda de músicos con los que pisó Tucumán, Chaco y Córdoba, con covers de compositores famosos y canciones propias como "La tóxica" y "La otra", con las que enfrentó la incertidumbre que le provocaba la reacción de un público desconocido. Salió airosa y ganó nuevos fanáticos.

"Hace 10 años que me dedico a la música tropical, resurgí con un homenaje a Jorge Véliz. Estuve cantando en el primer recordatorio que le hizo su familia. Ahí me descubrió la movida tropical. Pero empecé a cantar muy chica, de la mano de mi padre. Él fue mi mentor, el que me empujó a hacerlo", contó Naty Jugo tras el show en vivo que ofreció en la Redacción del diario EL LIBERAL, en el marco de su 123° aniversario.

Y agregó: "Empecé a dedicarme a la música cuando tenía 12 años. Salí revelación en festivales nacionales y provinciales, y uno de ellos fue el Pre-Salamanca, que me abrió las puertas para dedicarme al folclore, en su momento. Me iba muy bien, no era tan reconocida como otros artistas, pero para ser principiante tenía cierto reconocimiento de la gente, hasta que me casé a los 17 años, tuve un hijo que hoy tiene 14 años, y me separé a los 23".

Aquella relación sentimental a la que hace referencia Nataly tuvo un efecto bisagra en su carrera artística, sin que ella lo advirtiera. "No me duró mucho el matrimonio. Pasé por violencia de género. Él no me permitía cantar con banda, era una situación muy difícil para mí tener que relacionarme con los hombres porque la pareja que tenía no lo permitía. Un día mi padre, que no sabía que yo pasaba por esa situación porque yo no lo comentaba, y me parecía que era algo de la pareja, cuando en realidad no lo es, me dijo cuando ya me había separado: 'No reniegues con los músicos", pensando que el problema eran ellos y me compró unas pistas que preparó uno de los músicos que integran hoy mi banda, el Rubio Molina. Así fui a cantar en el homenaje de Jorge Véliz con un CD. En realidad, no me conocía nadie, pero mi papi les pidió que me dejaran cantar un temita, y que si no les gustaba me iba a bajar. Me dejaron cantar cinco temas, salió trabajo, y yo que venía de una separación y no tenía apoyo del padre de mi hijo para dedicarme a la música, y tenía que trabajar de algo, veía como Dios había puesto delante de mí, lo único que sé hacer y que es la música. Dios me ha abierto los caminos desde entonces", reflexionó.

Nataly Jugo hace el ejercicio de transformar tanto lo doloroso como lo bueno en arte. Así se animó a comenzar a componer sus propios temas, inspirada en sus historias personales, pero también en las que escucha de boca de sus amigos y sus fanáticas.

"La Toxica la escribí pensando en una historia que me sucedió con un chico X, y después me di cuenta de que no era solo mi historia cuando mis amigas o las fanáticas me escribían y me decían que les pasó lo mismo. 'La otra' era una canción que la compuse en base a la primera, 'La tóxica', porque ésta se enoja sin querer ser la otra, pero 'la otra' ¿qué papel ocupa? En mis letras hablo del amor, el desamor, amores prohibidos, y correspondidos.