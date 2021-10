“SANTI” COSTAS NUNCA IMAGINÓ QUE UN REALITY CAMBIARÍA LOS PLANES QUE TENÍA PARA SU VIDA

28/10/2021 - 21:30 Pura Vida

A veces, los planes pequeños van tomando otra dimensión a medida que se avanza sobre ellos. Algo así sucedió con "Santi" Costas, quien sin muchas expectativas más que las de probarse en un certamen de música, se anotó en "La Voz Argentina", el reality de Telefé en el que logró llegar hasta los octavos de final de la mano del team de Soledad Pastorutti, y conquistar con una de sus presentaciones la atención de una figura impensada: Leo Dan, con quien está trabajando en la reversión de uno de los temas del santiagueño afincado en Miami, que espera poder compartir muy pronto.

"Cuando grabamos el programa no sabíamos la magnitud que iban a tener las repercusiones, una vez que el reality estuviera al aire. Y cuando empezó a salir en la televisión y comenzaban a pasar los participantes, veíamos cómo crecía la cantidad de seguidores que tenía cada uno. Recuerdo que el primer día, uno de los participantes llegó a cien mil seguidores", contó Santi, sobre esa realidad paralela que les ofrecían las redes sociales sobre su debut.

Mientras tanto, la calle también espejaba ese crecimiento exponencial, porque cada vez que caminaba por algún lugar público las personas comenzaban a reconocerlo como el "chico de La Voz", y eso empezó a ser una experiencia completamente nueva. Lo mismo que la amistad que nació con Leo Dan, el exitoso atamisqueño que reside en Miami, y que gracias a las redes sociales fue testigo de la elogiada versión que "Santi" Costas había llevado al escenario del tema "Como te extraño, mi amor".

"Para mí, la amistad con Leo Dan es oro. Lo admiro mucho. Admiro su trabajo, su profesionalismo. Bueno, por eso está donde está. No puedo creer que a veces chateamos, y que más allá de toda su trayectoria te trata como si fueras un amigo, como alguien a quien conoce de hace mucho tiempo. Te hacer sentir como un igual; y así como mete algún chiste cuando hablamos y me hace reír, es muy serio a la hora de ponerse a trabajar", dijo el joven y agregó: "Estoy reversionando un tema suyo, que espero podamos compartirlo pronto, y él me va indicando 'arreglá el sonido del bajo', la batería que suene así... se nota todo su conocimiento. No por nada sus temas siguen sonando en todas partes del mundo, más allá del tiempo que haya pasado".

Vivir de la música

Por otra parte, "Santi" Costas admitió que aquellos "no planes" que tenía con respecto a su carrera artística, y que se remitían a tocar la guitarra y a presentarse en algún certamen colegial, ahora lo hacen soñar cada vez más con vivir de la música, a partir de su paso por el programa "La Voz", de subirse a un escenario montado para un gran show, y de sus presentaciones en distintos eventos públicos, como en La Banda, Bandera, y otros puntos del interior provincial. "Yo no conocía el interior, y tuve la oportunidad de cantar en Bandera y en Sumampa, adonde el público me recibió como si fuera una estrella. Fue una experiencia muy linda", señaló.

Y agregó: "Me encantaría vivir de la música. Antes de estar en el programa no estaba decidido a dedicarme profesionalmente, pero todo lo vivido, el subirme a un escenario, que la gente te reconozca, es una sensación muy linda que me gustaría sentirla siempre".

Con sus cortos 19 años se da cuenta de que el camino recién empieza, y que todo suma para ir ganando experiencia. El tiempo que transcurre le permite ir moldeándose y definiendo en qué tipo de intérprete quiere convertirse, mientras analiza la manera en la que retomará también la carrera universitaria que había iniciado.

En cuanto a los géneros musicales, señaló que intenta nutrirse de todo tipo de música, aunque tiene un gusto particular por lo melódico y el pop, por donde quisiera que siguiera su camino. Y Si bien no tiene un solo referente, le gusta mucho el estilo de Bruno Mars.

Aunque "Santi" tiene raíces musicales en las ramas de su árbol genealógico, recién a los 14 años aprendió a tocar la guitarra, y a los 17 se subió por primera vez a un escenario. Desde entonces, el salto que dio al llegar a "La Voz" fue muy significativo. Sus planes van madurando, al igual que él. Hay una idea muy clara que lo acompaña: tiene mucho por ganar y nada por perder porque su vida está en crecimiento.