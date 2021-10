"Banda Legui" sale a la conquista del público con cumbias románticas

28/10/2021 - 21:46 Pura Vida

"Banda Legui" nació como una nueva agrupación de cumbia romántica por inspiración de Oscar Leguizamón, su líder y voz, quien había comenzado a transitar un camino como solista, con el lanzamiento de dos canciones de su autoría: "Me muero de ganas", "Tu manera de amarme", pero como su lema es ir por más, se animó a transformar ese proyecto personal en una banda.

"Siempre digo que es más valorable intentarlo y no lograrlo, a quedarse con la eterna duda del qué hubiese pasado si con valentía hubiera perseguido aquel sueño. Ese interrogante no me lo perdonaría", contó Leguizamón y agregó: "Había puesto en marcha mi proyecto solo, en cuanto al armado de las maquetas musicales, porque no contaba con músicos que me acompañaran. Así grabé un par de mis canciones en el 2020, las que estrené con sus respectivos videoclips".

La historia cambió este año. En contacto con el bajista Carlos Villavicencio y el percusionista Franco Juárez comenzaron a trabajar en la conformación de un grupo musical al que bautizaron "Banda Legui", y se completó con Daniel Arévalo (guitarra), Gabriel Córdoba (trompeta), Emanuel Quiquinto (trombón), Augusto Carabajal (saxofón), Leandro Concha (dirección, arreglos, base), Mariano Ponce (timbales), Martín Cepero (bongó) y Oscar Barrionuevo (güiro).