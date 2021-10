RAMÓN ÁLVAREZ SE SUMÓ CON SU CHARANGO A LOS FESTEJOS DE EL LIBERAL

29/10/2021 - 20:34 Pura Vida

Ramón Álvarez lleva 26 años tocando música, y los sonidos, sentimientos y aprendizajes que lo han acompañado en esta larga carrera están plasmados en "Soy", el disco que en diciembre marcará una suerte de debut oficial en todas las plataformas con composiciones propias y versiones de autores que lo han marcado como Astor Piazzolla, de quien recrea "Libertango", con el charango. Pero en este trabajo que fue compartiéndolo en vivo sin que quedara un registro físico de él, no faltarán ni las chacareras, ni los carnavalitos, e incluso habrá una guaracha compuesta por Ramón para el instrumento que lo cautivó el día que lo conoció en Cosquín, allá por el 2001.

Sin embargo, habría que rebobinar la película de su vida para dar con la palabra que mejor le calza a su historia artística, "evolución". Entreverado con los amigos de su familia, como Alito Toledo, el integrante de "Los Manseros Santiagueños", que llenaban de sonidos y poesía su casa cada vez que se juntaban, "Ramoncito", como lo llamaban a los 8 años, se animó a esa edad a presentarse como solista, acompañado por su bombo, en el tradicional Festival de la Chacarera. En el escenario cantó "Francamente viejo" y el público lo aplaudió. Nunca más pausó su carrera. Al bombo le siguió después el aprendizaje de la guitarra, la elección del repertorio para sus presentaciones como solista, hasta que en el 2001, junto al conjunto "Los Misky", que compartía con Santiago Alvarado llegó al escenario mayor de Cosquín. Ese había sido su primer sueño, y la apertura hacia lo nuevo. En este festival multitudinario se topó con el charango, "no lo conocía, nunca había escuchado su sonido, ni lo había tenido en mis manos", recordó a EL LIBERAL, y de regreso a Santiago del Estero no paró hasta hacerse de uno.

"Un luthier me hizo uno de algarrobo, pesadísimo, pero con el que aprendí a tocarlo", señaló y aclaró que todo fue con impulso autodidacta. "Había una disquería a la que llegué a preguntar quién tocaba el charango, qué artista, para poder escucharlo y me vendieron un CD de Jaime Torres", dijo. Por supuesto, el aprendizaje nunca cesó, y hoy se siente más virtuoso con este instrumento que con los primeros con los que arrancó en su camino artístico. "Le he dedicado mucho tiempo, mucho estudio", remarcó.

Hoy, ese instrumento lo acompaña como si se tratara de una extensión suya, y le facilita la tarea de transmitir con sonidos eso que quiere compartir: la alegría de los carnavalitos, el amor, el desamor, todo lo vivido hecho canción.

"Soy es un disco cuyo repertorio lo venía tocando en varios shows en Rosario, hasta que Carlos Altolaguirre, un ingeniero, que trabajó con Fito Páez, ganador de Grammys me invitó a grabarlo en el estudio junto a la banda, pero sin metrónomo (un artefacto que reproduce una pulsación constante, que ayuda a los músicos a tocar en armonía con los tiempos), el corazón de cada uno hizo de metrónomo y fue como grabar en vivo las 12 canciones del show, con batería, bajo, guitarra eléctrica y charango", contó.

A ese disco que está pronto a salir, Ramón Álvarez lo irá compartiendo en las presentaciones que reactivaron su agenda, después de un año y medio paralizado por la pandemia de coronavirus. Mañana estará en la "Fiesta de la Cerveza", en el Lawns Tennis, junto a Kalama Tropical; el 6 de noviembre, en el "Festival Rodando", que se desarrollará en un hipermercado; y el domingo siguiente en el aniversario de Colonia El Simbolar. El 12 de noviembre tendrá su noche en "Los Álamos", con invitados, y el 4 de diciembre actuará en el festival que organiza Cuti Carabajal; después lo espera Rosario.