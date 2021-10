Morán soñaba ver la serie con Diego

30/10/2021 - 21:19 Pura Vida

Mercedes Morán, quien se puso en la piel de Doña Tota en "Maradona: Sueño bendito", la serie sobre la vida del ídolo argentino dentro y fuera de las canchas que llegó a Amazon Prime Video un día antes del que hubiera sido el cumpleaños número 61 del astro, contó que tanto ella como el resto del elenco tenían "la ilusión de compartir" la serie con Diego y que estaban "muy expectantes por recibir su opinión".

"La serie me permitió comprender muchísimas actitudes que de afuera me resultaban difíciles, y todo está empañado y atravesado por esa tristeza y esa pérdida irreparable que todavía nos cuesta creer", confió a Télam.

Es que la propuesta de "Sueño bendito", dirigida por Alejandro Aimetta a modo de retrato de una trayectoria personal y profesional intensa como pocas y repleta de altibajos, escándalos y glorias, contó con el visto bueno del mismísimo Maradona, tiempo antes de su fallecimiento en noviembre del año pasado.

¿Cómo fue su experiencia?

Fue una aventura preciosa encarnar a estos personajes que están tan en el imaginario de la gente, encontrarnos en el set vestidos y producidos como ellos, habiendo ensayado los comportamientos y los vínculos. Personalmente estoy muy orgullosa del corte final, de la calidad del producto, de su emocionalidad y honestidad. Tengo mucha expectativa y soy consciente de lo que está generando.

La trama no sólo es un racconto de los logros y experiencias de Maradona sino que las entrelaza con lo que sucedía en la Argentina y el mundo.

Me parece que es algo indispensable en cualquier historia que narra una curva de tiempo tan extendida como en este caso, hace que se pueda entender una cantidad de cosas. Sobre todo con un personaje como Diego, teniendo su actividad como jugador de fútbol, que es un deporte tan popular y masivo que en las canchas expresa el humor social todo el tiempo. Diego era un personaje que se comprometía con la temperatura social del momento que le tocaba vivir, no era políticamente correcto, daba su opinión, y me parece que la serie no habría podido ser contada de otro modo que a través del contexto, que es importantísimo y fundamental.